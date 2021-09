Builders Firstsource: Kommt jetzt der Hammer?

Builders Firstsource weist am 08.09.2021, 08:32 Uhr einen Kurs von 54.33 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bauprodukte" geführt.

Die Aussichten für Builders Firstsource haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Builders Firstsource anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 12,06 Punkten, was bedeutet, dass die Builders Firstsource-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Builders Firstsource ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 24). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Damit erhält Builders Firstsource eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Builders Firstsource-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Builders Firstsource-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 58,44 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 7,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (54,33 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Builders Firstsource somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Die Aktie von Builders Firstsource gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,48 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 50,81 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

