Build-A-Bear Workshop: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Am 14.12.2018 ging die Aktie Build-A-Bear Workshop an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 4,52 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Build-A-Bear Workshop auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Build-A-Bear Workshop führt bei einem Niveau von 92,62 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 87,84 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Build-A-Bear Workshop mit einer Rendite von -47,26 Prozent mehr als 64 Prozent darunter. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,02 Prozent. Auch hier liegt Build-A-Bear Workshop mit 64,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Build-A-Bear Workshop mit einem Wert von 13,66 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,43 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.