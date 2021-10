Build-A-Bear Workshop Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

An der Börse New York notiert die Aktie Build-a-bear Workshop am 22.10.2021, 15:40 Uhr, mit dem Kurs von 16.36 USD. Die Aktie der Build-a-bear Workshop wird dem Segment "Fachgeschäfte" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Build-a-bear Workshop nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Build-a-bear Workshop-Aktie hat einen Wert von 38,64. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,12). Auch hier ist Build-a-bear Workshop weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,12), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Build-a-bear Workshop.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Build-a-bear Workshop-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,4 ist die Aktie von Build-a-bear Workshop auf Basis der heutigen Notierungen 77 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (40,08) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".