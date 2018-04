Bugatti mit Luxus-Hotel-Service

mid Groß-Gerau – Bei Bugatti wird Service ganz groß geschrieben. Für die Optimierung der Kunden-Betreuung nutzt der Hersteller von Luxus-Sportwagen jetzt ein neues elektronisches System: Bugatti-Telemetrie. Diese arbeitet hauptsächlich per Mobilfunk und beobachtet den Betriebszustand jedes Bugatti. Der Service ist rund um die Uhr an sieben Tagen weltweit „auf Sendung“ – vorausgesetzt, das Kundenfahrzeug befindet sich in einem Gebiet mit Mobilfunknetz.

Ein Beitrag von Global Press.