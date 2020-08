Buffetts Berkshire Hathaway enthüllt einige überraschende Schachzüge

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Warren Buffett ist normalerweise bekannt für einen ziemlich passiven “buy and hold forever”-Ansatz bei seinen Investitionen bei Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2). Aber das Orakel von Omaha und sein Unternehmen hatten während der Pandemie ein aktives zweites Quartal.

Neben dem Ausverkauf aller seiner Fluglinienbeteiligungen hatte die Einreichung des Formulars 13F bei der Börsenaufsichtsbehörde einige andere Überraschungen zu bieten. Im August 2019 sagte Berkshire 10 Milliarden US-Dollar zu, um Occidental Petroleum (WKN:851921) bei der Finanzierung seiner günstigen Übernahme von Anadarko Petroleum zu unterstützen. Die Investition bestand aus neu ausgegebenen Vorzugsaktien, die Berkshire eine jährliche Dividende von 8 % zahlen würden. Aber Berkshire begann im dritten Quartal 2019 auch mit dem Kauf von Occidental-Aktien, wodurch man schließlich etwa 19 Millionen Aktien kaufte. Das Unternehmen meldete zum zweiten Quartal 2020, dass es diese Aktien nun vollständig verkauft habe.

In den sechs Monaten seit Bekanntgabe des Besitzes von 19 Millionen Aktien im vierten Quartal 2019 hat die Investition rund eine halbe Milliarde US-Dollar verloren, da der Aktienkurs von Occidental von rund 40 US-Dollar pro Aktie auf die heutigen 14 US-Dollar gefallen ist.

Die jüngste 13F-Anmeldung enthüllte auch eine überraschende Erweiterung des Portfolios von Berkshire. Man startete eine Position von fast 21 Millionen Aktien von Barrick Gold (WKN:870450), die derzeit etwa 630 Millionen US-Dollar wert sind. Man erhöhte auch die Beteiligung am kanadischen Ölsandproduzenten Suncor Energy (WKN:A0NJU2) um etwa 28 %.

Neben dem bereits früher angekündigten Ausstieg aus den Fluglinienaktien hat die jüngste Anmeldung gezeigt, dass Berkshire mehrere Finanzaktien entweder reduziert oder verkauft hat.

Dieser Artikel wurde von Howard Smith auf Englisch verfasst und am 17.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

