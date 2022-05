Buffett und Munger lehnen Bitcoin und Kryptowährungen immer noch ab. Sollten wir das auch?

Berkshire Hathaway (WKN:854075 -2,62%)(WKN:A0YJQ2 -2,48%) veranstaltete letzten Samstag seine jährliche Aktionärsversammlung 2022. Es war das erste Treffen in Person seit 2019. Wie üblich besprachen Warren Buffett und Charlie Munger viele wichtige Themen und boten tiefe Einblicke.

In seiner Eröffnungsrede lobte Buffett den US-Dollar als Tauschmittel selbst in Zeiten der Inflation, unter anderem weil er von der Bundesregierung gestützt wird. Ohne es auszusprechen, schien er anzudeuten, dass Bitcoin (BTC -7,88 %) und seine Krypto-Alternativen den US-Dollar niemals ersetzen werden, weil dezentrale Währungen nicht die gleichen Garantien bieten.

Fairerweise muss man sagen, dass Munger, der aus seiner Abneigung gegen Kryptowährungen nie einen Hehl macht, nicht ganz so subtil war. Auf eine Frage zur Inflation und dazu, in welche inflationsresistenten Aktien man investieren sollte, antwortete Munger: „Ich habe auch einen Rat für dich. Wenn dein freundlicher Berater dir vorschlägt, dein ganzes Geld in Bitcoin zu stecken, sag einfach nein.“

Gegen Ende der Fragerunde wurden Buffett und Munger jedoch noch einmal auf Kryptowährungen angesprochen, und sie äußerten sich ausführlich zu diesem Thema. Hier erfährst du, warum Buffett und Munger Kryptowährungen immer noch nicht mögen, was aber nicht bedeutet, dass sie für risikotolerante Menschen keine gute langfristige Investition sein können.

Berkshire Hathaway ist dafür bekannt, in traditionelle Unternehmen zu investieren, die leicht zu verstehen sind. Das ideale Unternehmen produziert eine Ware oder Dienstleistung und verkauft sie an die Kunden zu einem Preis, der über den Produktionskosten liegt. Auf diese Weise erwirtschaftet es Gewinne. Es verwendet die zusätzlichen Gewinne, um seine eigenen Aktien zurückzukaufen, Dividenden zu zahlen, Schulden zu tilgen oder in das Unternehmen zu investieren. So funktionieren Unternehmen wie Apple und Coca-Cola als verlässliche passive Einkommensströme.

Berkshire sucht nach sogenannten produktiven Vermögenswerten, d.h. nach einer Farm, einem McDonald’s-Franchise, einem Bergbauunternehmen oder einem Apartmentkomplex. Buffett sagte Folgendes zum Thema Produktivvermögen im Vergleich zu Kryptowährungen:

Wenn die Leute in diesem Raum das gesamte Farmland in den USA besitzen würden und du mir einen Anteil von 1 % am gesamten Farmland in den USA anbieten würdest, und der Preis wäre 25 Milliarden US-Dollar, würde ich dir heute Nachmittag einen Scheck ausstellen. Wenn du mir sagst, dass dir 1 % der Wohnhäuser in den Vereinigten Staaten gehören, und du mir einen Anteil von 1 % an allen Wohnhäusern des Landes anbietest, und du willst, was auch immer es sein mag, weitere 25 Milliarden US-Dollar oder so, dann stelle ich dir einen Scheck aus. Das ist ganz einfach.

Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass dir der gesamte Bitcoin-Bestand der Welt gehört und du ihn mir für 25 US-Dollar anbieten würdest, würde ich ihn nicht annehmen, denn was würde ich damit machen? Ich müsste ihn auf die eine oder andere Weise an dich zurückverkaufen. Es wird nichts bringen. Die Wohnungen werden vermietet und die Farmen werden Lebensmittel produzieren. Wenn ich alle Bitcoins habe, bin ich wieder bei dem, der wie auch immer er hieß, der vielleicht existiert hat oder auch nicht. Er könnte ein Geheimnis darum machen, aber jeder weiß, wie ich bin. Wenn ich also versuche, sie loszuwerden, werden die Leute sagen: Warum sollte ich Bitcoin von dir kaufen? Das erklärt den Unterschied zwischen produktiven Vermögenswerten und etwas, das davon abhängt, dass der nächste Typ mehr zahlt als der letzte Typ.