Bütikofer: Verantwortungslosigkeit der FDP lähmt Deutschland in EU

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer hat der FDP nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche Verantwortungslosigkeit auch mit Blick auf Europa vorgeworfen.



"Deutschland hat auf absehbare Zeit keine Regierung, die in der Lage ist, mit den Franzosen, mit der Europäischen Kommission, mit all denjenigen, die verstanden haben, dass Europa jetzt einen Aufbruch braucht, gemeinsam nach vorne zu gehen", sagte Bütikofer in der Nacht zum Montag in Berlin. "Und wir sind erst mal gelähmt durch diese Verantwortungslosigkeit der FDP." Zuvor hatten die Liberalen die Sondierungen mit Union und Grünen platzen lassen./ted/DP/zb