Büste für Schauspiel-Ikone Helmut Berger / Ehrung zum 75. Geburtstag in seiner Heimatstadt Bad Ischl (FOTO)

Bad Ischl (ots) -Der bekannte Schauspieler Helmut Berger feiert am 29. Mai 2019seinen 75. Geburtstag in seiner Heimatstadt Bad Ischl mit zahlreichenprominenten Gästen und Weggefährten. Zu seinen Ehren hat dieKaiserstadt in Zusammenarbeit mit Helmut Werner Management undRokstyle, der Design-Marke für Denkmäler aus Naturstein, einvielfältiges Programm zusammengestellt, um Leben und Werk desKünstlers zu würdigen.Vor dem historischen Lehar-Theater wird im Rahmen der Feier dieNaturstein-Büste von Helmut Berger enthüllt. Diese zeigt den Mimen ineine seiner Paraderollen als "Ludwig II.". Der Film wurde 1972 vonStarregisseur Luchino Visconti gedreht. Zusammen mit Romy Schneiderspielte das historische Filmdrama auch teilweise in der KaiserstadtBad Ischl. Im Theater selbst wird der Festakt, die Verleihung desKulturehrenzeichens der Stadt Bad Ischl durch Bürgermeister HannesHeide an Helmut Berger stattfinden. Star-Geiger Yury Revich bildetauf seiner Stradivari den musikalischen Rahmen.Alexander Hanel, der für die Büste verantwortlich ist, war auchInitiator und Erschaffer des Falco-Denkmals in Gars am Kamp. "Michhat es sehr gefreut, dass man mit dieser Aufgabe auf mich zugekommenist. Es hat große Freude bereitet, eine immerwährende Erinnerung anHelmut Berger zu fertigen".Was viele nicht wissen: Helmut Berger hat beispielsweise auchzusammen mit Pop-Ikone Madonna einen Bildband herausgebracht und ineinem ihrer Musikvideos mitgewirkt. Derzeit ist sein aktueller Film"Helmut Berger, meine Mutter und ich" in den Kinos zu sehen.