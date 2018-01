Bürovermietungsmarkt übertrifft alle Erwartungen - Umsatzvolumen mit über 4 Millionen Quadratmetern auf Rekordstand

Frankfurt (ots) - Kurz vor Weihnachten war die Stimmung in dendeutschen Unternehmen weiter ausgezeichnet - wenn auch nicht mehrganz so euphorisch wie im Vormonat. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sankim Dezember auf 117,2 Punkte gegenüber 117,6 im November. Dies trübtdie aktuelle Konjunkturlage allerdings überhaupt nicht. Im Vergleichzu den weniger optimistischen Erwartungen in der Industrie und imGroß- und Einzelhandel korrigierten die Unternehmen imBauhauptgewerbe sowohl ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage alsauch ihre Erwartungen nach oben. Die Auslastung dieser Branche istextrem hoch und für viele Unternehmen ist es fast unmöglich, weitereAufträge anzunehmen, geschweige denn abzuarbeiten.Im Jahresverlauf 2017 hat sich die Konjunktur kontinuierlichverbessert. Das Bruttoinlandsprodukt ist jüngsten Prognosen zufolge2017 um real rund 2,3% und damit über der Rate der vorangegangenendrei Jahre gewachsen. Auch 2018 wird laut Consensus Forecasts einBIP-Wachstum von ca. 2,2% erwartet. Einhergehend mit dem starkenWirtschaftswachstum wird eine Zunahme der Beschäftigtenzahlenregistriert, 2017 waren nach vorläufigen Berechnungen desStatistischen Bundesamtes rund 44,3 Millionen Personen mit Wohnort inDeutschland erwerbstätig (+1,5% im Vergleich zum Vorjahr). Diesespositive Momentum spiegelt auch das ifo- Beschäftigungsbarometerwider. Es basiert auf ca. 9.500 monatlichen Meldungen von Unternehmendes Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- undEinzelhandels und des Dienstleistungssektors - ein idealtypischerVorlaufindikator für die Nachfrage am Büromarkt. Die Effekte desBarometers sind rund drei Monate nach der jeweiligen Einschätzung aufden Vermietungsmärkten zu spüren.Bürovermietungsumsatz über 4 Mio. m² - Flächenknappheit bremstweitere NachfrageDer Beschäftigungsaufbau sorgt für steigende Flächennachfrage derUnternehmen und wirkt sich im Dienstleistungssektor direkt auf dieBürovermietungsmärkte aus. Das Flächenumsatzvolumen hat 2017 in denBig 7 rund 4,2 Mio. m² erreicht und lag damit sogar noch einmal umfast 7 % über dem Rekordniveau des Vorjahres. Damit wurden auch diezu Beginn des letzten Jahres prognostizierten Umsatzvolumina für dasGesamtjahr 2017 noch einmal deutlich übertroffen. Zwei Märktenotierten jeweils über der Marke von 900.000 m²: Berlin (955.000 m²)und München (995.000 m²) lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennenund gehen als die mit Abstand umsatzstärksten Märkte unter den Big 7in die Statistik ein.Die großen Vertragsabschlüsse jenseits der 10.000 m² haben ihrepositive Entwicklung fortgesetzt bzw. sogar noch verstärkt.Summierten sich zum Dreivierteljahr insgesamt 29 Deals dieserGrößenordnung auf knapp 607.000 m², so kamen im vierten Quartal nocheinmal ein Dutzend Abschlüsse mit einem Volumen von 358.000 m² hinzu.Damit steigt der Anteil am gesamten Jahresumsatz nochmals auf über 23% an."Das Vermietungsvolumen hätte sogar noch höher ausfallen können,doch viele neue Flächen suchende Unternehmen sind aufgrund des engenMarktes nicht zum Zuge gekommen. Gerade in den zentralenInnenstadtlagen ist der Angebotsmangel signifikant. Anders als invorangegangenen Zyklen haben die Fertigstellungen und das Angebot mitder positiven Nachfrage nicht mitgezogen und beginnen erst jetzt zureagieren. Der Anstieg der Bautätigkeit fällt damit in eine starkekonjunkturelle Phase und selbst das Anziehen der spekulativenBautätigkeit wird aktuell mit einer positiven Aussage verknüpft", soTimo Tschammler, CEO JLL Germany. Helge Scheunemann, Head of ResearchJLL Germany, ergänzt: "Die starke Nachfrage manifestiert sich auch ineiner weiterhin positiven Nettoabsorption in den Big 7. Diese notiertfür das Gesamtjahr 2017 bei mehr als einer Million Quadratmeter, umdie der belegte Büroflächenbestand zugenommen hat, immerhin nochmalrund 8 % über dem Fünfjahresschnitt."Im Jahresverlauf 2017 zeichnete sich eine starke Nachfrage vonAnbietern von flexiblen Büroarbeitsplätzen ab. Neben klassischenBusiness Centern waren es insbesondere Anbieter vonCoworking-Flächen, die neue Büros anmieteten. Insgesamt beträgt derAnteil der "FlexWorkspace"-Anbieter am Büroflächenbestand nochweniger als 1%, aber in Bezug auf den Flächenumsatz 2017 erreichensie einen Anteil von etwa 5% bzw. rund 212.000 m², Tendenz für 2018steigend auf rund 7%."2018 rechnen wir in Folge des Wirtschaftswachstums mit einemweiterhin dynamischen Vermietungsmarkt, der mangels ausreichenderVerfügbarkeit von neuen und modernen Flächen aber nicht an das 2017erErgebnis heranreichen dürfte", so Tschammler.Leerstand erreicht teilweise dramatisch niedrige StändeDie große Flächeninanspruchnahme seitens der Unternehmen sorgt füreinen erneuten Rückgang der verfügbaren Flächen. Die Leerstandsquotein den Big 7 ist zum Jahresende 2017 auf 4,7% und damit auf denniedrigsten Stand seit 15 Jahren gefallen. "Da die Nachfrageunverändert hoch bleiben wird, rechnen wir trotz anziehenderBautätigkeit mit einer Leerstandsquote auf stabil niedrigem Niveau.Absolut gesehen standen in den Big 7 zum Ende 2017 kumuliert nur noch4,3 Mio. m² kurzfristig zur Verfügung. Das Leerstandsvolumen hatdamit fast den gleichen Stand wie das Umsatzvolumen erreicht. Dasletzte Mal, als sich beide Werte derart nahekamen, war 2001. ImGegensatz zur aktuellen Situation markierte das damalige Ereignisallerdings den Beginn einer vierjährigen Abschwungphase", soScheunemann.In einigen Teilmärkten der Big 7-Städte gibt es dabei schon jetztdramatische Flächenengpässe zu beobachten. Stark nachgefragte Lagenwie beispielsweise die Innenstadt, der Teilmarkt Schwabing-Nord oderdas Westend in München oder auch Mitte 1A in Berlin sowie derInnenstadtbereich Stuttgarts weisen aktuelle Leerstandsquoten miteiner Eins vor dem Komma auf."Wir beobachten, dass Neubauentwicklungen bereits in einer sehrfrühen Phase mit Nutzern verhandelt werden und Projekte im Baugenerell gut vermietet sind. Dieses "Forward renting", alsoVermietungsabschlüsse in Objekten, die noch gar nicht bezugsfertigsind, war ein Charakteristikum des abgelaufenen Jahres und eindeutliches Zeichen des Vertrauens der Unternehmen in ihre Zukunft inBezug auf die jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten", so Tschammler.Neubauvolumen 2017 erneut rückläufig - Anstieg für 2018 auf 1,3Mio. m² erwartetIn der Statistik stehen für das Gesamtjahr 2017 ca. 860.000 m² neuerrichtete Büroflächen. Damit bleibt das Bauvolumen um rund 22 %unter dem Wert des Vorjahres und fällt dreimal niedriger aus als2002. Nur etwa 123.000 m² bzw. 14 % waren zum Zeitpunkt ihrerFertigstellung noch frei verfügbar. Bis auf Düsseldorf waren in jederder Big 7 die Fertigstellungen im Vergleich zu 2016 rückläufig, dierelativen Werte schwanken dabei zwischen minus 13 % in München undminus 53% in Berlin. "Goldene Zeiten für Projektentwickler? Sollteman meinen, doch fehlende Grundstücke und die hohe Auslastung in derBauwirtschaft bremsen so manche Neubaupläne aus und sind einHauptgrund für die niedrigen Neubauvolumina", betont Tschammler.Tschammler weiter: "2018 erwarten wir dagegen einen kräftigenAnstieg, der angesichts der Angebotsknappheit auch notwendigerscheint: knapp 1,3 Mio. m² sollen neu errichtet bzw. umfassendsaniert werden." Schwerpunkte der Bauaktivitäten werden 2018 Berlin(ca. 230.000 m²) und München (ca. 293.000 m²) sein. Von demGesamtvolumen aller Big 7 sind bereits jetzt rund 62 % (vor)vermietetbzw. von Eigennutzern belegt. Damit bleiben suchenden Unternehmennoch etwa 38 % bzw. 490.000 m² freie Neubaufläche zur Auswahl. "Dasist immerhin ein kleiner Lichtblick, denn in den vergangenenQuartalen lag die Quote der noch freien Flächen in Projektenregelmäßig deutlich darunter", betont Scheunemann.Mietpreisanstieg insbesondere in Teilmärkten mit sehr niedrigenLeerständenEine hohe Nachfrage verbunden mit sinkender Flächenverfügbarkeitführt zwangsläufig zu steigenden Preisen. Die Spitzenmieten stiegenzum Ende des Jahres 2017 mit Ausnahme von Düsseldorf in allen Big7-Städten an. Die größten Zuwächse wurden in Berlin (+11 %),Stuttgart (+5 %), München und Hamburg (jeweils +4 %) verzeichnet. DerSpitzenmietpreisanstieg aus diesem Jahr mit durchschnittlich 4,1%dürfte sich 2018 mit reduzierter Rate (+2 %) fortsetzen. Ebenfallsfortsetzen dürfte sich der Trend zu Mietanstiegen in Teilmärktenaußerhalb der Innenstädte. Sofern die Mikrolagen für die Nutzer inBezug auf Verkehrsanbindung und Infrastruktur stimmen, rücken dieseauch stärker in den Fokus für mögliche neue Unternehmensstandorte.Der JLL-Spitzenmietpreisindex für die Big 7 hat zum Ende des Jahres2017 194,5 Punkte erreicht und damit den höchsten Wert seit demvierten Quartal 2001. Im Jahresvergleich mit 2016 ergibt sich damitein Plus von 4,1 %."Alles in allem sind wir auch für 2018 positiv gestimmt.Angesichts der starken Rahmendaten aus der Wirtschaft bleiben dieUnternehmen auf Expansionskurs. Anders als in vergleichbaren Zyklender Vergangenheit fällt der Anstieg des Neubauangebotes dieses Malzusammen mit einer weiter prosperierenden Nutzernachfrage. Sicherlichein Sonderfall, der an die konjunkturelle Entwicklung erinnert. Auchhier erleben wir ein extrem seltenes Szenario: bessere Konjunktur beiniedrigen Zinsen. Normalerweise sind Zinsen ja nur niedrig, wenn dieKonjunktur lahmt. Wenn die Konjunktur dagegen anzieht, folgen baldauch die Zinsen. Der Sonderfall, so will es scheinen, mutiert zumDauerläufer. Auch beim Vermietungszyklus des Büroimmobilienmarktes",so Timo Tschammler.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell