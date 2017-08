Bürosektor erfährt verschobene Dynamik durch neue Trends in Nachfrage und Angebot

Toronto (ots/PRNewswire) -Avison Young veröffentlicht seinen Halbjahresbericht 2017 für dennordamerikanischen und europäischen BüromarktInmitten unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungen undImmobiliengrundlagen entwickeln sich die nordamerikanischen undeuropäischen Bürovermietungsmärkte generell gut, sowie sich ihreDynamik beachtlich verschiebt, was durch sich wandelnde Trendsbezüglich Mietnachfrage und Angebot neuer Produkte beeinflusst wird.Traditionellen Nachfragetreibern schließen sich neue disruptiveTrends an, die die Zukunft des Büroraumarktes und vonGewerbeimmobilien insgesamt gestalten werden.Hier finden Sie einige zentrale Trends, die in Avison YoungsHalbjahresbericht 2017 für den nordamerikanischen und europäischenBüromarkt vermerkt wurden, der heute veröffentlicht wurde.Der Bericht deckt die Büromärkte in 64 Regionen in Kanada, denUSA, Mexiko, Großbritannien, Deutschland und Rumänien ab: Calgary,Edmonton, Halifax, Lethbridge, Montreal, Ottawa, Regina, Toronto,Vancouver, Waterloo-Region, Winnipeg, Atlanta, Austin, Boston,Charleston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Columbus, Ohio; Dallas,Denver, Detroit, Fairfield County, Fort Lauderdale, Greenville,Hartford, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, LongIsland, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville, New Jersey, NewYork, Oakland, Orange County, Orlando, Philadelphia, Phoenix,Pittsburgh, Raleigh-Durham, Reno, Sacramento, San Antonio, San DiegoCounty, San Francisco, San Mateo, St. Louis, Tampa, Washington, DC;West Palm Beach, Westchester County, Mexico City, Coventry, London,Großbritannien; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München undBukarest."Der Bürosektor und Gewerbeimmobilien im Allgemeinen sind nichtimmun gegenüber den Auswirkungen von Globalisierung undtechnologischer Innovation", kommentierte Mark E. Rose, Vorsitzenderund CEO von Avison Young. "Die Welt verwandelt sich in einedezentralere, automatisiertere und digitale Wirtschaft, was Einflussdarauf nimmt, wie Mieter Geschäfte durchführen und über ihrenArbeitsplatz denken. Und diese Umstellung wirkt sich womöglichweitgehend auf die Rolle und den Eigenwert von Immobilien aus. ImGegenzug finden Eigentümer und Bauunternehmer Wege, um sichentsprechend anzupassen und flexible Arbeitsumgebungen zu bieten, diediesen sich ändernden Anforderungen gerecht werden."Rose fährt fort: "Ein rascher Wandel hat Anlass zu der neuen Ideegegeben, dass technologische Fortschritte physische Immobilienzunehmend überflüssig machen könnten. Doch ist es historischerwiesen, dass Technologie sehr wahrscheinlich genauso vieleArbeitsplätze schafft wie verdrängt. Zum Beispiel zählen Unternehmenwie Amazon und WeWork zu den Mietern, die in der Umfrage unseresBerichts zu den größten Vermietungsgeschäften in allen AvisonYoung-Märkten am häufigsten Erwähnung finden.""Amazons Erfolg im Digitalgeschäft drückt sich durch einesteigende Nachfrage nach physischem Raum aus - nicht nur imEinzelhandel, sondern auch im industriellen Bereich sowie nun in denBürosektoren. Das verweist mit zunehmendem Wachstum dereCommerce-Branche auf einen neuen Nachfragetreiber im Büromarkt.Währenddessen zeigt das Wachstum von WeWork und anderen Anbietern vonDienstleistungen im Bereich Co-Working und gemeinsame Raumnutzung,dass die Geschäftswelt weiterhin physische Arbeitsplätze erfordert,auch wenn wir uns zunehmend in Richtung einer miteinander vernetztenWelt bewegen, die zu jeder Zeit von überall aus Zugriff aufabrufbereite Fähigkeiten bietet."Rose ergänzt: "Da Kanada und die USA durch engeWirtschaftsbeziehungen miteinander verknüpft sind, gestalten diezuvor erwähnten disruptiven Trends weiterhin die kanadischen undUS-amerikanischen Büromärkte, während in Mexico City ein Überangebotzu der Aufschiebung einiger neuer Bauprojekte geführt hat. Für Europalässt sich festhalten, dass der britische Markt ein Jahr nach derBrexit-Wahl an einem Wendepunkt angekommen ist. Die deutschen Märktemelden starke Leistungen mit abnehmender Leerstandquote imJahresvergleich und in Rumänien - das neueste Land imTätigkeitsbereich von Avison Young - wurden in Bukarest solideErgebnisse durch den Informationstechnologie- undKommunikationssektor gefördert."Laut des Berichts nahmen die Leerstandquoten in 40 von den 64Märkten, die von Avison Young in Nordamerika und Europa verfolgtwerden und insgesamt beinahe 6 Milliarden Quadratfuß ausmachen, ab,da beinahe 52 Millionen Quadratfuß auf Jahresbasis genutzt wurden.Der Mieterwunsch nach neuen Produkten bleibt nach wie vor stark,was die Gemeinschaft der Bauunternehmer nicht unbeachtet lässt: über62 Millionen Quadratfuß Büroraum wurden im 12-monatigen Zeitraum zum30. Juni 2017 fertiggestellt. Währenddessen befanden sich weitere 134Millionen Quadratfuß gegen Mitte 2017 im Bau, von denen 50 % Flächebereits im Voraus gemietet wurden.KANADAVorherrschende Trends von 2016 setzten sich auch in der erstenHälfte von 2017 wieder durch und werden voraussichtlich KanadasBüromarkt in absehbarer Zukunft gestalten, sowie sich der Sektor dersich ändernden Dynamik anpasst."Sich entwickelnde Trends und unterschiedliche Rahmenbedingungenfordern Interessenvertreter hinaus, sich mehr als jemals zuvoranzupassen - nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt",bemerkte Bill Argeropoulos, Principal und Practice Leader, Research(Canada) für Avison Young. "An der kanadischen Front zählen zu denvorherrschenden Trends urbane Intensivierung,verkehrsmittelorientierte Entwicklung, Konsolidierung,Arbeitsplatzdesign und die Lebens-, Arbeits-, Freitzeitvorzüge vonMillenials."Argeropoulos fügt hinzu: "Auch wenn die Nachfrage vontraditionellen Sektoren lückenhaft ausfiel, sorgen der Technologie-und Coworking-Wahn für einen Marktwandel und gewinnen ein zunehmendgroßes Kuchenstück des Mietmarktes. Anbieter vonCoworking-Räumlichkeiten haben eine schnelle Expansion erfahren, umden Bedürfnissen von Start-ups sowie Unternehmen und der steigendenNachfrage nach erschwinglichen Arbeitsplätzen zu flexiblenMietbedingungen nachzukommen. In besonderem Maße hat das in den USAansässige Unternehmen WeWork nach der Eröffnung seines erstenkanadischen Standorts in Montreal im Jahr 2016 große Flächen inVancouver und Toronto gemietet. Doch auch eCommerce ist ein weitererallgegenwärtiger Treiber, der Unternehmen wie Amazon (in Toronto) unddas einheimische Shopify (in Toronto und Ottawa) dazu veranlasst,ihre Immobilienpräsenz zu vergrößern."Argeropoulos schlussfolgert: "Dieser Sektor, der traditionellflippige, ältere Gebäude oder Backsteingebäude in den Randgebietengroßer Stadtkerne besetzt hat, ist nun vermehrt in großen Bürotürmenvertreten, und zwar vorrangig in den Innenstadtmärkten des Landes.Durch diese Trends müssen sich Eigentümer und Mieter derHerausforderung stellen, sich an die wandelnden Bedingungen undunterschiedlichen Rahmenbedingungen in Märkten von Küste zu Küsteanzupassen."Nennenswerte Halbjahreshöhepunkte 2017 des kanadischen Büromarkts:- Kanada verzeichnete in 12 Monaten eine Absorption von über 3,7Millionen Quadratfuß. Verluste in einigen westlichen Märkten, v.a.in Calgary und Edmonton sowie in geringerem Ausmaß in Winnipeg,wurden durch Gewinne in Toronto, Montreal und Vancouverausgeglichen.- Negative Absorption in Calgary und Edmonton sowie neue Bauprojektein den meisten Märkten trieben die nationale Leerstandquote fürBüroräume im Jahresvergleich um 70 Basispunkte (BPS) auf 12,1 % indie Höhe. Der Leerstand nahm in fünf von elf Märkten zu. Esverwundert nicht, dass Calgary den höchsten Leerstand (23,5 %)verzeichnete, während Winnipeg erneut die niedrigste Quote (6,6 %)aufwies und in Edmonton die größte Änderung stattfand (+530 BPS auf17,2 %).- Aufgrund der unverhältnismäßigen negativen Absorption und der neuenAngebote meldeten die Innenstadtmärkte zum Halbjahr 2017 eineLeerstandquote von 11,3 % und somit einen Anstieg um 160 BPS in denletzten 12 Monaten. Der Leerstand fiel in sieben von elfInnenstadtmärkten höher aus; vier blieben im einstelligen Bereichund sechs schafften es unter den nationalen Innenstadtdurchschnitt.Torontos Rekordtief von 3,3 % entsprach dem niedrigstenInnenstadtleerstand in Kanada sowie dem niedrigsten in den großennordamerikanischen Märkten.- Aufgrund einer robusten positiven Absorption (mit Toronto undMontreal an der Spitze) belief sich die gemeinsame Leerstandrateder Vorstadtmärkte zum Halbjahr 2017 auf 13,6 %, was kaum geringerist, als es 2016 zum gleichen Zeitpunkt der Fall war. Abgesehen vonWinnipeg (4 %) überwiegt in Kanadas Vorstadtmärkten ein Leerstandim zweistelligen Bereich. Allerdings nahm der Leerstand in siebenvon elf Märkten im Jahresvergleich ab, wobei fünf Märkte unter demnationalen Vorstadtdurchschnitt liegen.- Bauunternehmer fügten im vergangenen Jahr beinahe 10 MillionenQuadratfuß Büroraum hinzu, was Kanadas Büroflächenbestand auf über527 Millionen Quadratfuß ansteigen ließ. Beinahe zwei Drittel desAngebots wurden den Innenstadtmärkten des Landes zugewiesen. InAnbetracht der sich verschlimmernden Leerstandlage verzeichneteCalgary im leichten Vorlauf zu Toronto insgesamt sowie imInnenstadtraum die höchste Auslastung.- Unbeirrt des marktübergreifenden Ungleichgewichts zwischen Angebotund Nachfrage sowie langfristig betrachtet, befanden sich Mitte2017 beinahe 13 Millionen Quadratfuß im Bau (davon 48 % im Vorfeldvermietet), wobei Bauprojekte in der Innenstadt die Vorstädte miteiner Marge von 2:1 ausstachen. In Toronto befand sich die größteFläche insgesamt (6,4 Millionen Quadratfuß) sowie die größteInnenstadtfläche (5,3 Millionen Quadratfuß) im Bau, während inMontreal die größte im Bau befindliche Vorstadtfläche (1,3Millionen Quadratfuß) verzeichnet wurde. Im Jahresvergleichverzeichnete Toronto den höchsten Anstieg der Bauprojekt-Pipeline(+ 1,8 Millionen Quadratfuß), während der größte Rückgang inCalgary (-3,9 Millionen Quadratfuß) festgehalten wurde, sowie sichdie Baukonjunktur dem Ende neigt.- Die durchschnittlichen Klasse A Brutto-Mieteinnahmen in derInnenstadt stiegen im Jahresvergleich zur Jahreshälfte 2017 um 0,52USD pro Quadratfuß auf 41,42 USD an, mit Vancouver (53,5 USD proQuadratfuß) und Toronto (49,16 USD pro Quadratfuß) an der Spitze.Regina (39,50 USD pro Quadratfuß) drängte Vancouver (37,25 USD proQuadratfuß) hinsichtlich der höchsten Klasse A Brutto-Mieteinnahmenin der Vorstadt zur Seite. Die Klasse A Brutto-Mieteinnahmen in derVorstadt kletterten durchschnittlich im Jahresvergleich um 1,48 USDpro Quadratfuß in die Höhe.USAZur Jahreshälfte 2017 spiegelten die Trends, die den 5 MilliardenQuadratfuß großen Büromarkt gestalteten, jene wider, die auch fürKanada festgehalten wurden, einschließlich des Vorzugs von Mieterneiner verkehrsmittelorientierten Entwicklung und der Zunahme vonAnbietern für Co-Working- und flexible Büroflächen."Im Verlauf der letzten 12 Monate expandierte die Wirtschaft miteinem Beschäftigungszuwachs sowie einer rückläufigendurchschnittlichen Arbeitslosigkeit, während der AktienmarktRekordhöhen erfuhr", erklärt Earl Webb, President von Avison Young,U.S. Operations. "Die Leistung des Bürosektors reflektiert diesesWachstum trotz Zeiten mangelnder politischer Klarheit, währendVorhersagen für den Rest des Jahres gemischt bleiben. Dieses Jahrkonnten wir beobachten, wie Co-Working- und flexible BüroflächenMarktanteile gewannen und wir verfolgen ihren Einfluss aufMietbedingungen von Büroräumen für Eigentümer und Mieter. Vermieterreagieren auf diese Trends, indem sie Allgemeinflächen nachrüsten, umAnnehmlichkeiten für die Mieter und Gemeinschaftsbereicheeinzuschließen."Der Bericht führt weiterhin aus, dass die Vorliebe fürPlug-and-Play-Mietoptionen zur Zunahme von spekulativen Büroetagen inverfügbaren Gebäudeleerständen beigetragen hat. Ebenso entpuppen sichVorstadtmärkte mit angenehmer Räumlichkeit - fußgängerfreundlich undan das Verkehrsnetz angeschlossen mit Annehmlichkeiten,Unterhaltungsoptionen oder Erlebnis-Shopping - zunehmend als eigeneurbane Zentren.Webb fährt fort: "Dieses Jahr hat der Büromarkt erneut die Wirkungvon richtiger Mieterdimensionierung und der laufenden Zuwendung zuQualität gespürt. Daher überrascht es nicht, dass es zu einemallgemeinen Rücklauf der Netto-Absorption in Innenstädten kam. Obwohlin einigen Märkten weiterhin ein Überangebot besteht, treibt dieMieternachfrage nach hochwertigen Büroflächen den Baubedarf an. LautStand im Juli befanden sich in den USA 91 Millionen Quadratfuß in derPlanung und auch wenn diese Fläche zu mehr als der Hälfte bereits imVorfeld vermietet wurde, wird sich der Leerstand in den Märkten miteiner Konzentration von Bauprojekten voraussichtlich erhöhen. Dennochhaben sich einige Märkte, die 2016 Grund zur Besorgnis gaben, wie z.B. Houston, in den letzten 12 Monaten weiterhin stabilisiert."Nennenswerte Halbjahreshöhepunkte 2017 des US-Büromarkts:- Siebzehn Märkte repräsentierten 77 % des fünf Milliarden Quadratfußgroßen Büroraumbestands in den USA. Elf dieser Märkte zeigten Mitte2017 im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt in 2016 geringereLeerstandquoten auf.- Auch wenn der durchschnittliche Leerstand in den USA mit 12,2 % imJahresvergleich unverändert blieb, ist die unterschiedlicheLeistung der Vorstadt- und Innenstadtmärkte in der Netto-Absorptiondeutlich zu erkennen. Die Vorstädte schlossen den 12-monatigenZeitraum zur Mitte 2017 mit 30,5 Millionen Quadratfuß Absorptionab, im Vergleich zu 33,4 Millionen Quadratfuß im Vorjahr. Umgekehrtwurden 2,4 Millionen Quadratfuß Belegung in den Innenstadtmärktenim Vergleich zu 13,6 Millionen Quadratfuß positiver Absorption inden vorherigen 12 Monaten eingebüßt.- Zur Jahreshälfte 2017 befanden sich in den Innenstadtmärkten 43,4Millionen Quadratfuß (49 % im Vorfeld vermietet) und in denVorstadtmärkten 47,7 % (61 % im Vorfeld vermietet) im Bau.Insgesamt wurden Mitte 2017 55 % der im Bau befindlichen Projektevorvermietet.- Von den 91 Millionen geplanten Quadratfuß in den USA befinden sich47 % in fünf Märkten: Washington, DC (12,7 Millionen Quadratfuß),Dallas (9,9 Millionen Quadratfuß), New York (9,4 MillionenQuadratfuß), Los Angeles (5,7 Millionen Quadratfuß) und SanFrancisco (5,6 Millionen Quadratfuß).- Von den wichtigen Märkten verzeichnete Houston zur Jahreshälfte2017 eine der höchsten Leerstandquoten (16,8 %) des Landes, diesich noch stabilisieren muss. Ein Aufschwung wird durch eine Flutan Untermietflächen sowie Mieter, die Fläche zurückgeben,verhindert, wodurch die Marktbedingungen länger weich bleiben.Währenddessen verzeichnete Dallas, wo die Leerstandquote weiterhinüber 14 % liegt, eine Absorption von 4,7 Millionen Quadratfuß (eineder höchsten im Land) und erfreute sich an Unternehmenswachstumsowie anforderungsgerechten Bauaktivitäten.- Unter den Innenstadtmärkten führte New York zur Jahreshälfte 2017landesweit erneut für Klasse A Brutto-Nachfragemiete (83,77 USD proQuadratfuß), wobei sechs weitere Städte (San Mateo, San Francisco,Boston, Washington, DC; Austin und Fairfield County) ebenfalls dennationalen Durchschnitt von 53,94 USD pro Quadratfuß überschritten.- In den Vorstadtmärkten lag die nationale Klasse ABrutto-Nachfragemiete zur Jahreshälfte 2017 bei 30,88 USD proQuadratfuß. Unter Ausschluss der führenden sieben Innenstadtmärkte,wurde das Delta zwischen der nationalen Klasse A-Mieteinnahmen inVorstädten und Innenstädten merklich um 10 % reduziert."Die Zuwendung zu Qualität und die Mieternachfrage nacheffizienten Optionen mit vielen Annehmlichkeiten sind Trends, die derUS-amerikanische Büromarkt in 2018 fortsetzen wird", schlussfolgertWebb. "Neue Bauprojekte werden zu einer höheren durchschnittlichenNachfragemiete im zunehmend wettbewerbsorientierten Klasse A-Marktführen, während Leerstände in den Städten zunehmen werden, die sichdurch Bebauung auszeichnen."Höhepunkte in lokalen Märkten finden Sie in den folgenden Seitendes Berichts. Bitte wenden Sie sich für weitereInformationen/Anmerkungen an die nachstehend aufgeführten Vertretetvon Avison Young. markus.bruckner@avisonyoung.comRumänienS.85 BukarestDavid Canta , Principal of Bucharest Operations und ManagingDirector, +40 727 737 894 david.canta@avisonyoung.comAvison Young ist das weltweit wachstumsstärksteDienstleistungsunternehmen für Gewerbeimmobilien. Avison Young, mitHauptsitz in Toronto, Kanada, ist ein internationaler Firmenverbundin Besitz und unter Leitung seiner Direktoren. Das Unternehmen, das1978 gegründet wurde, umschließt über 2.400 Immobilienexperten in 80Büros, die Eigentümern und Mietern von Büro-, Einzelhandels-,Industrie-, Mehrfamilien- und gastronomischen Objektenmehrwertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen im BereichAnlageverkäufe, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierung undHypothekenplatzierung bieten.