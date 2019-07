Büromöbelhändler Takkt wird für 2019 vorsichtiger

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt wird wegen der schwächeren Nachfrage in Europa vorsichtiger für das Gesamtjahr.



Die Stuttgarter rechnen zwar weiter mit einem leichten Wachstum aus eigener Kraft, aber nur unter der Bedingung eines sich nicht noch weiter eintrübenden Wirtschaftsumfeldes, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Falls sich die Kunden allerdings noch stärker zurückhielten, sei auch ein organischer Umsatzrückgang möglich. Zudem wird die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nun bestenfalls zwischen 12 und 14 Prozent erwartet, nachdem bisher bis zu 16 Prozent in Aussicht gestellt worden waren.

Im abgelaufenen zweiten Quartal bekam Takkt bereits die Zurückhaltung der Kunden vor allem in Europa zu spüren. Zudem fiel in den USA - wie erwartet - ein Großkunde weg. Organisch schrumpfte das Geschäft. Dank Übernahmen und Rückenwind durch günstigere Wechselkurse stieg der Umsatz insgesamt aber um 3,6 Prozent auf 301,8 Millionen Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 13,1 Prozent hängen - absolut sind das 39,6 Millionen Euro, nach 35,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor./mis/jha/