Büromarkt Frankfurt: weniger Umsatz in der Innenstadt, Mieten steigen weiter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Büroflächenumsatz stabil im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018- Flächenknappheit bremst Umsatz in innerstädtischen Lagen- Projektanmietungen rücken in den Fokus der Nutzer- Erzielbare Spitzenmiete um sieben Prozent auf 45 Euro gestiegenDas international tätige Immobilienberatungsunternehmen Cushman &Wakefield verkündet heute die Halbjahreszahlen des FrankfurterBüromarktes. Der Flächenumsatz im ersten Halbjahr 2019 liegt einProzent über dem Vorjahresumsatz und hat mit einem Wert von rund260.200 Quadratmetern die gute Verfassung des Frankfurter Marktesbestätigt. Der Durchschnittswert der vorangegangenen fünf erstenHalbjahre (209.500 Quadratmeter) wurde um 24 Prozent überschritten,das Zehnjahresmittel (214.300 Quadratmeter) um 21 Prozent. Nach demschwachen Ergebnis des ersten Quartals mit 83.000 Quadratmetern,profitierte das zweite Quartal mit 177.000 QuadratmeternBüroflächenumsatz von deutlich mehr Aktivität am Markt.Vier Abschlüsse ab 10.000 Quadratmeter kommen mit rund 82.000Quadratmetern auf einen Umsatzanteil von 31 Prozent. Sie sind damitfast gleichauf mit den Abschlüssen für Flächen unter 1.000Quadratmeter, die mit 88.000 Quadratmetern 34 Prozent zumFlächenumsatz beitragen.Weniger Umsatz in innerstädtischen LagenIn den innerstädtischen Lagen, inklusive des Central BusinessDistricts, wurden mit 90.300 Quadratmetern rund 80.000 Quadratmeterweniger Fläche umgesetzt als im ersten Halbjahr 2018. Grund hierfürist vor allem das immer knapper werdende Angebot an modernenzusammenhängenden Bestandsflächen ab 2.000 Quadratmetern. DieLeerstandsquote nähert sich der Marke von vier Prozent an. Im CentralBusiness District, mit den Teilmärkten Bankenviertel und Westend,liegt sie aktuell bei zwei Prozent. Es ist nicht verwunderlich, dass65 Prozent des Büroflächenumsatzes im bisherigen Jahresverlauf daherin Flächen außerhalb der Frankfurter Innenstadt getätigt wurden.Projektanmietungen rücken verstärkt in den Fokus der NutzerVor dem Hintergrund eines sich immer weiter ausdünnendenFlächenangebotes, haben Projektanmietungen zunehmend an Bedeutunggewonnen. Mit 96.100 Quadratmetern fanden knapp 40 Prozent derNeuanmietungen im ersten Halbjahr 2019 in Projektentwicklungen statt.Drei der vier größten Abschlüsse waren Projektanmietungen, darunterder Abschluss der DekaBank, die sich einen neuen Firmensitz mitinsgesamt 46.200 Quadratmetern in Niederrad errichten lässt sowie dieAnmietung der Randstad Deutschland GmbH, die sich knapp 15.000Quadratmeter in einem Neubauprojekt in Eschborn sicherte.Mit 1.500 Quadratmetern war das Fertigstellungsvolumen im erstenHalbjahr sehr gering. Ein höheres Volumen ist für das zweiteHalbjahr absehbar. Dennoch bleibt das moderne Flächenangebot zumkurzfristigen Bezug auch dann überschaubar. Von den 490.000Quadratmetern an Bürofläche, die sich aktuell im Bau oder in derKernsanierung befinden, sollen knapp 164.000 Quadratmeter noch biszum Jahresende 2019 fertiggestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunktsind 70 Prozent der Flächen davon bereits vorvermietet, knapp 50.000Quadratmeter stehen noch zur Anmietung zur Verfügung. In den Objektenmit Fertigstellungstermin nach 2019 ist das Angebot aktuell nochetwas größer. Dort können noch etwa 60 Prozent der Flächenbeziehungsweise knapp 190.000 Quadratmeter angemietet werden.Mieten steigen weiterDie im Bankenviertel erzielbare Spitzenmiete liegt Ende Juni 2019bei 45,00 Euro pro Quadratmeter und Monat. Damit erreicht sie dashöchste Niveau seit 2002. Auch wenn der Abstand zum Rekordwert aus2001 noch groß ist, schließt Richard Tucker, Head of Capital Marketsbei Cushman & Wakefield in Frankfurt, nicht aus, dass dieSpitzenmiete sich diesem Wert in den nächsten drei bis vier Jahrenweiter annähern könnte: "Allein in den letzten zwölf Monaten wurdeein Mietpreisanstieg im Spitzensegment von über sieben Prozentrealisiert. Mit Neubauprojekten wie dem Marienturm oder den zweiBürotürmen des Projektes Frankfurt Four, sind nur einige hochklassigeProdukte genannt, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden.Auch wenn deren Vollvermietung noch nicht erreicht ist, bleibt dieFlächennachfrage im Central Business District hoch. Mieter werden inZukunft höhere Preise in Kauf nehmen müssen, wenn sie eine Adresse inerster Reihe beziehen oder halten möchten."Dies bestätigt auch Pierre Nolte, Leiter der Bürovermietung beiCushman & Wakefield in Frankfurt: "Wir wissen, dass für das zweiteHalbjahr des laufenden Jahres bereits einige Gesuche insbesondere inprojektierten Flächen in den letzten Verhandlungen sind. Gutausgestattete, neue Flächen sind begehrt, die Vorvermietungsquotenfür Projekte mit Fertigstellung in den Jahren 2020 bis 2023 werdenzügig steigen."Der Mietenanstieg macht sich auch in den Lagen außerhalb desInnenstadtgebietes bemerkbar. Hier ist die gewichteteDurchschnittsmiete über die letzten zwölf Monate hinweg kräftiggestiegen. Sie liegt bei 14,70 Euro pro Quadratmeter und Monatgegenüber 13,10 Euro im Vorjahreszeitraum, ein Plus von gut zwölfProzent. Nicht zuletzt sind in einzelnen Teilmärkten wiebeispielsweise dem Flughafen, wo die Quartiersentwicklung GatewayGardens vorangetrieben wird, oder in Eschborn, wo einige Sanierungs-und Neubauprojekte das Flächenangebot attraktiver machen, steigendeMieten zu verzeichnen.Über Cushman & WakefieldCushman & Wakefield (NYSE: CWK) ist ein führendes globalesImmobiliendienstleistungsunternehmen, dessen Service-Angebot dieInteressen von Immobiliennutzern und -eigentümern gleichermaßenabdeckt. Zu den Kerndienstleistungen gehören Property, Facility undProjektmanagement, Office Agency, Capital Markets, Global OccupierServices, Project & Development Services, Tenant Representation,Valuation & Advisory, Asset Services sowie weitere Dienstleistungen.Mit über 51.000 Mitarbeitern, die in rund 400 Niederlassungen und 70Ländern tätig sind, ist Cushman & Wakefield eines der größtenImmobilienberatungsunternehmen. In Deutschland verfügt dasImmobilienberatungsunternehmen über 6 Niederlassungen in Frankfurt,Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Leipzig. 2018 hat dasUnternehmen einen Umsatz in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollarerzielt. Weitere Infos erhalten Sie auf www.cushmanwakefield.de undunserem Blog oder Sie folgen uns auf Instagram @cushwake.germany.