Büromarkt Deutschland: Erneut sehr starkes Ergebnis - nur 2,5 % unter letztjährigem Rekordumsatz

Frankfurt/Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2018 wurden an den achtwichtigsten deutschen Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen,Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und München gut 1,85 Mio. m²Bürofläche umgesetzt. Die Schwelle von 1,8 Mio. m² wurde das zweiteJahr in Folge überschritten und der Vorjahresrekord nur um rund 2,5 %verfehlt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate. Diewichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Zweitbeste Zwischenbilanz aller Zeiten; 1,8 Mio.-m²-Schwellewird zum zweiten Mal überschritten- Leerstandsabbau setzt sich unverändert fort; -15 % über alleStandorte- Mietpreisanstiege auf breiter Front; Spitzenmiete steigt imSchnitt um gut 5 %- Perspektiven 2018: Erneut sehr hoher Flächenumsatz und anhaltendsteigende Mieten"Die deutschen Büromärkte laufen weiter auf Hochtouren. Im erstenQuartal wurde an den wichtigsten Standorten insgesamt einFlächenumsatz von gut 1,85 Mio. m² registriert. Damit konnte bereitsdas zweite Jahr in Folge die Schwelle von 1,8 Mio. m² übertroffen unddas zweitbeste Ergebnis aller Zeiten erzielt werden. Die erst imvergangenen Jahr aufgestellte neue Bestmarke wurde nur um 2,5 %verfehlt", erläutert Riza Demirci, Geschäftsführer von BNP ParibasReal Estate Deutschland und Head of National Office Advisory. "Auchwenn die BIP-Prognosen für die nächsten zwei Jahre etwaszurückgenommen wurden, sind die aktuellen Rahmenbedingungen weiterhinsehr gut und beflügeln die Nutzermärkte. Der, wenn auch etwasverlangsamte, Beschäftigungsanstieg, eine niedrige Arbeitslosigkeitund volle Auftragsbücher bilden die Eckpfeiler für ein stabileskonjunkturelles Umfeld, das sich in einer hohen Nachfrage auf denBüromärkten widerspiegelt".Wie üblich weist die Entwicklung in den einzelnen Städtenallerdings durchaus Unterschiede auf, wofür auch der jeweilige Umfangbereits realisierter oder noch zu erwartender Großabschlüsseverantwortlich ist. Den höchsten Umsatz erzielte München mit 466.000m² (+15 %), womit die bayerische Landeshauptstadt das beste Resultatseit 2001 erreichte und sich wie auch im vergangenen Jahr klar an dieSpitze aller Standorte setzte. Auf Platz zwei folgt Berlin mit382.000 m² (-3 %). Der leichte Rückgang resultiert dabei aus einemnicht ausreichenden Angebot, das dazu führt, dass eine Reihe vonGesuchen aktuell nicht umgesetzt werden können. Großflächige Verträgekönnen darüber hinaus fast nur noch in Projekten mit entsprechendemVorlauf abgeschlossen werden. Den Bronzeplatz belegt Frankfurt mit273.000 m² (-10 %). Das Ergebnis der Bankenmetropole liegt trotzeines bislang noch relativ niedrigen Anteils an Großabschlüssendeutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt, was für eine insgesamtlebhafte Nachfrage spricht. In Hamburg fehlen Großabschlüsse über10.000 m² bisher noch vollständig, worin der wichtigste Grund für denUmsatzrückgang um 16 % auf 249.000 m² zu sehen ist.Ähnlich stellt sich die Situation in Düsseldorf und Köln dar. Auchhier konnten noch keine großflächigen Verträge beobachtet werden.Demzufolge ist Düsseldorf knapp an der 200.000-m²-Marke gescheitertund kommt auf einen Flächenumsatz von 195.000 m², was einem Rückgangum knapp 13 % entspricht. In Köln werden 117.000 m² verzeichnet,womit die Domstadt gut 22 % hinter ihrem Vorjahresergebniszurückbleibt. Deutlich besser lief es in den beiden übrigen Städten.Sowohl in Essen (89.000 m²; +65 %) als auch in Leipzig (80.000 m²;+18 %) wurde für das erste Halbjahr ein neuer Rekordumsatzregistriert. Während Essen von einem sehr hohen Anteil großerVerträge profitierte, verteilte sich die Nachfrage in Leipzig aufbreiter Front vor allem auf kleine und mittlere Größenklassen.Durchschnittliche Leerstandsquote unter 5 %Im Verlauf der letzten zwölf Monate hat sich der Leerstandsabbauumfangreich fortgesetzt. Über alle Standorte betrachtet liegt dasaktuelle Volumen mit 4,59 Mio. m² um 15 % niedriger als vor einemJahr. Mit Ausnahme von Düsseldorf, wo die Leerstände leicht um 4 %auf 953.000 m² angezogen haben, weisen alle übrigen Städtezweistellige Rückgänge auf. Um über ein Drittel (-38 %) hat sich dasAngebot in Köln verringert, wo dem Markt nur noch 208.000 m² zurVerfügung stehen und sich die Leerstandsrate mit 2,6 % fast schonBerliner Verhältnissen annähert. Aber auch in München hat sich dasLeerstandsvolumen um rund ein Viertel reduziert und liegt bei 634.000m². Dies entspricht einer Leerstandsrate von 3,0 % im Gesamtmarkt undlediglich noch 2,1 % im Stadtgebiet. Die gleiche Quote (2,1 %) weistBerlin auf, allerdings im gesamten Marktgebiet. Die Leerstände von405.000 m² (-21 %) reichen bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zubefriedigen, insbesondere nicht im Segment moderner Flächen.Auch in Hamburg wird die 5-%-Marke mittlerweile unterschritten.Der Leerstand von 676.000 m² (-11 %) entspricht einer Leerstandsratevon 4,8 %, und in Essen notiert sie mit 162.000 m² (-16 %) bei 5,2 %.In ähnlicher Größenordnung vollzog sich der Abbau in Leipzig, wo268.000 m² (-17 %) einer Leerstandsrate von 7,1 % entsprechen. InFrankfurt bedeutet ein Leerstand von 1,28 Mio. m² (-16 %) eineLeerstandsquote von 8,3 % - der niedrigste Wert seit 2002. Geradehier zeigt sich aber auch die Problematik der Flächenknappheit inzentralen Lagen; im Bankenviertel beläuft sich der Wert auf lediglich2,7 %.Neben dem kontinuierlichen Abbau der Gesamtleerstände kommt demSegment der Flächen mit moderner und damit nachfragegerechterAusstattungsqualität eine besondere Bedeutung zu. Hier vollzieht sichdie Entwicklung noch rasanter. Im Vorjahresvergleich hat sich dasVolumen dieser Flächen über alle Standorte um gut 20 % auf nur noch1,41 Mio. m² verringert. Nicht einmal mehr jeder dritte Quadratmeterder aktuellen Leerstände verfügt damit über einen Standard, der vonder überwiegenden Mehrheit aller Nutzer nachgefragt wird.Mietwachstum hält anErwartungsgemäß hat sich das Mietpreiswachstum in fast allenStädten fortgesetzt. Im Schnitt aller Standorte haben dieSpitzenmieten innerhalb eines Jahres um gut 5 % zugelegt.Verantwortlich hierfür ist einerseits die starke Nachfrage aufgrundder guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, andererseits das invielen Städten mittlerweile kaum noch ausreichende Angebot,insbesondere an größeren, modernen Büroflächen in zentralen Lagen.Dies zeigt sich gerade auch in Frankfurt, wo der Mietpreisanstieg inden vergangenen zwölf Monaten mit knapp 12 % auf eine Spitzenmietevon aktuell 43 EUR/m² am stärksten ausfiel. Gerade das Neubauangebotkonzentriert sich hier beispielsweise auf nur wenige Objekte. Um 10 %hat die Höchstmiete in Berlin angezogen, wo 33 EUR/m² anzusetzensind. In der Hauptstadt wird sich der Trend spürbar steigender Mietenvor dem Hintergrund des viel zu geringen Flächenangebots auch in denkommenden Jahren fortsetzen. In München liegt die Spitzenmiete bei37,50 EUR/m² und damit 3 % höher als vor einem Jahr. Da sich dasAngebot an hochwertigen Flächen in der Innenstadt auch durchNeubauvorhaben kaum signifikant erhöhen wird, zeichnet sich in derbayerischen Landeshauptstadt eine weitere Beschleunigung derMietpreisanstiege ab, was auch in einer im vergangenen Jahr bereitsum 10 % gestiegenen Durchschnittsmiete zum Ausdruck kommt. Aber auchin Hamburg (27 EUR/m²) und Leipzig (13,50 EUR/m²) haben dieTop-Mieten mit jeweils rund 4 % deutlich zugelegt. Etwas geringerfiel der Anstieg in Düsseldorf (27 EUR/m²) und Köln (22 EUR/m²) mitjeweils rund 2 % aus. Der einzige Standort mit einer stabilenSpitzenmiete ist Essen, wo weiterhin 15 EUR/m² anzusetzen sind.Analog zu den Höchstmieten haben in vielen Städten auch dieDurchschnittsmieten angezogen und sich im Schnitt um gut 7 % erhöht,sodass insgesamt steigende Mietpreisniveaus in vielen Lagen undMarktsegmenten zu verzeichnen sind.Perspektiven 2018: voraussichtlich das zweitbeste Ergebnis allerZeiten"Zwar wurden die aktuellen Prognosen für das BIP-Wachstum indiesem und im nächsten Jahr etwas zurückgenommen, trotzdem zeichnetsich weiterhin ein solides Wachstum ab. Gerade im laufenden Jahr sinddie flankierenden Rahmenbedingungen noch sehr günstig. Hinzu kommt,dass viele Unternehmen aufgrund ihrer positiven Umsatz- undGeschäftsentwicklung bereits in den ersten Monaten des Jahresbegonnen haben, zu investieren und ihre Wachstumspläne umzusetzen.Davon werden die deutschen Büromärkte auch im zweiten Halbjahrprofitieren. Ein Rückgang der Nachfrage lässt sich auch anhand derGesuche bislang nicht feststellen. Vor diesem Hintergrund sprichtalles für einen erneut sehr hohen Flächenumsatz. Dies wirdvoraussichtlich das zweitbeste jemals registrierte Ergebnis; ob eserneut gelingt, die 4-Mio.-m²-Schwelle zu übertreffen, bleibt abernoch abzuwarten. Der Leerstandsabbau dürfte sich im weiterenJahresverlauf in den meisten Städten noch fortsetzen, sodass anvielen Standorten noch keine Entspannung beim zu geringen Angebotmoderner Flächen in zentralen Lagen zu erwarten ist. 