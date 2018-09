Ein Bürogebäude von nachhaltiger Klasse: Caruso St John aus London gewinnt Architekturwettbewerb für neues Verlagshaus von Gruner + Jahr in der HafenCity (FOTO)

Hamburg (ots) -- Hochkarätiger Wettbewerb für Gewerbefläche am östlichenAbschluss der HafenCity einstimmig entschieden- Im Wohnungsbau-Wettbewerb siegt das Architekturbüro BaumschlagerEberle aus BerlinDas Londoner Architekturbüro Caruso St John hat den Wettbewerb umden Neubau des neuen Verlagshauses von Gruner + Jahr am Lohsepark inder HafenCity für sich entschieden. Die Jury aus Vertretern derStadt, Architekten, des Investors Warburg-HIH Invest Real Estate, desProjektentwicklers HIH Real Estate und von Gruner + Jahr votierteeinstimmig für den Entwurf mit den markanten grün-emailliertenKeramikstreben und den drei zum Teil überdachten Innenhöfen.Die Jury attestiert dem Entwurf einen "hohen ästhetischenAnspruch", der sich durch "klare Haltung und hohe Qualität"auszeichne. Das Gebäude erinnere an ein "zurückhaltendes HamburgerKontorhaus". Auch im Inneren trifft der Entwurf von Caruso St Johnbesonders gut die Anforderungen von Gruner + Jahr an ein kreativesund innovatives Haus.Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr: "Mit dem neuen G+J-Verlagshausentsteht ein Gebäude von nachhaltiger Klasse, ein Musterbeispiel fürUnternehmensarchitektur, die ohne eitle Gesten auskommt. Das Gebäudewird ein Blickfang von außen und ein Haus des guten Arbeitens imInneren."Das Londoner Büro Caruso St John setzte sich in dem von derInvestorin Warburg-HIH ausgelobten hochbaulichenArchitekturwettbewerb gegen zwölf international renommierte Bürosdurch. Aus dem Wettbewerb gehen vier Preisträger hervor, derErstplatzierte wird realisiert.Mit seiner Lage am Lohsepark übernimmt der neue Gebäudekomplexeine wichtige Funktion in der Entwicklung des Standorts derHafenCity. Errichtet wird ein Ensemble mit über 75.000 QuadratmeternBruttogrundfläche. Neben dem Sitz von Gruner + Jahr wird es weitereBüroflächen sowie eine Wohnbebauung umfassen. PublikumsbezogeneEinrichtungen wie gastronomische Angebote und kulturelleAusstellungsflächen im Erdgeschoss ergänzen das Nutzungsprogramm. DasGrundstück umfasst 15.200 Quadratmeter. Der Baubeginn ist für 2019geplant.Caruso St John überzeugte mit dem Entwurf eines nachhaltig schönenGebäudes. Über einem offenen Erdgeschoss entwickelt sich die Reiheder Streben aus grün glasierter Keramik, die sich nach obenschrittweise verjüngen. Die Elemente werden handwerklich gefertigt.Sie lassen das Haus von der Seite betrachtet als grün irisierenderscheinen. Von gegenüber ist es ein offenes, lichtes und einladendesHaus. Im Inneren gruppieren sich um drei Höfe die Büroräume undBesprechungszonen, die sich flexibel teilen und öffnen lassen, umunterschiedlichste Nutzungen möglich zu machen. Auf den gestuftenDachflächen entstehen für die Mitarbeiter zugängliche Gärten undFreiflächen, die Ausblicke über Hamburg bieten.Im Wettbewerb im Bereich Wohnen der beiden InvestorinnenAdlershorst Baugenossenschaft eG und HIH Real Estate setzte sich dasArchitekturbüro Baumschlager Eberle aus Berlin gegen sechsKonkurrenten durch. Der Siegerentwurf in der Form eines Mäandersüberzeugte durch eine ausgeglichene Verteilung der öffentlichgeförderten und freifinanzierten Eigentumswohnungen. Der nördliche,zu Gruner + Jahr hin ausgerichtete Gebäudeteil beherbergt dieöffentlich geförderten Wohnungen und die Gewerbeflächen, während imsüdlichen die Eigentumswohnungen angesiedelt sind.Die Wettbewerbsarbeiten der insgesamt 20 teilnehmendenArchitekturbüros für Gewerbe- und Wohnflächen sind vom 6. Oktober biszum 21. Oktober 2018 im HafenCity InfoCenter im Kesselhaus, AmSandtorkai 30, 20457 Hamburg, ausgestellt.Öffnungszeiten: Di - So: 10 - 18 UhrJulia Jäkel, CEO Gruner + Jahr:"Wir verstehen uns als der kreativste und innovativste Verlag.Unsere Art des Arbeitens hat sich verändert - viele neue Produkte undGeschäfte entstehen redaktionsübergreifend, in immer wieder neuenTeamstrukturen. Wir brauchen ein Haus, das mit unserer Veränderungmithalten kann. Und das zu uns passt, das nicht modernistisch undprotzig ist, sondern von dauernder Eleganz. Dem Entwurf von Caruso StJohn gelingt dies vorbildlich. Wir freuen uns sehr auf dieZusammenarbeit."Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführungder HafenCity Hamburg GmbH:"Der Entwurf für Gruner + Jahr verbindet auf sehr gelungene Weisenahezu zeitlose ästhetische Qualitäten in der Haltung des Gebäudesmit innovativen Arbeitsmöglichkeiten im Inneren und einer Stärkungder öffentlichkeitsbezogenen Nutzungen am Park. Zusammen mit demWohngebäude entsteht ein sehr besonderes Gesamtensemble in derHafenCity."Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor, Behörde für Stadtentwicklungund Wohnen:"Mit dem Neubau verknüpft sich wieder der Anspruch Gruner + Jahrs,einen Beitrag zur Hamburger Baukultur zu leisten - flexibel undzugleich prägnant, elegant und zugleich offen. Das Haus passt zuGruner + Jahr und fügt sich wie selbstverständlich in das räumlicheGefüge der HafenCity ein. Mit dem Entwurf von Baumschlager Eberlewird ein überzeugender Beitrag für das Wohnen am Lohseparkformuliert."Jens Nietner, Geschäftsführer HIH Real Estate:"Wohnen und Arbeiten in attraktiven Gebäuden zu ermöglichen, istdie schönste Aufgabe für einen Projektentwickler. Wir haben dasGlück, mit der Unternehmenszentrale von Gruner + Jahr und denangrenzenden Wohngebäuden zwei hochwertige Entwürfe realisieren zukönnen, die sich zudem ideal in die architektonische Landschaft derHafenCity einfügen. Wir schaffen hier die Heimat für eines derwichtigsten Verlagshäuser in Europa. Nicht weniger bedeutsam fürHamburg ist, dass wir gemeinsam mit der Adlershorst Baugenossenschaftfast 200 Wohnungen errichten, davon mehr als die Hälfte öffentlichgefördert. Für viele Menschen bedeutet dies: bezahlbares Wohnenmitten in der Stadt."Uwe Wirries, Vorstandsvorsitzender ADLERSHORST BaugenossenschafteG:"Durch das vorgesehene Bebauungskonzept wird Wohnraum in derHafenCity, einem der gefragtesten Standorte Deutschlands, fürjedermann bezahlbar. Wir freuen uns, als genossenschaftlichesWohnungsunternehmen unseren Beitrag zu leisten und unserenMitgliedern zukünftig das Wohnen an diesem attraktiven Standortanbieten zu können."Hier finden Sie die digitale Pressemappe:https://cloud.guj.de/index.php/s/lWri0GnkJbsalrXPasswort: gujÜber Gruner + JahrGruner + Jahr ist der größte Premium-Magazinverlag Europas. Zu ihmgehören so etablierte Marken wie STERN, GEO, BRIGITTE, ESSEN &TRINKEN und SCHÖNER WOHNEN - und dazu junge Marken, etwa CHEFKOCH,BARBARA, BEEF, 11FREUNDE. Insgesamt veröffentlicht Gruner + Jahr rund500 gedruckte und digitale Medienangebote in mehr als 20 Ländern.Hinzu kommen Produkte und Lizenzen, etwa die SCHÖNERWOHNEN-Kollektion. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt inDeutschland und Frankreich, wo Prisma Media zu denreichweitenstärksten Verlagen zählt. Das Digitalgeschäft trägt einViertel zum Umsatz bei, es wächst stark. Die digitalen Angebotebesetzen führende Positionen in allen publizistischen Segmenten, vonNews über People bis Living. In der digitalen Vermarktung betreibtG+J international tätige Plattformen (Ligatus, AppLike). MitTerritory zählt Deutschlands größte Kommunikationsagentur fürMarkeninhalte zu G+J. Der Hamburger Verlag hält die Mehrheit anEuropas führendem Special-Interest-Verlag Motor Presse Stuttgart(AUTO MOTOR UND SPORT) und an der DDV Mediengruppe in Dresden(SÄCHSISCHE ZEITUNG) und ist an der Spiegel-Gruppe beteiligt(SPIEGEL, MANAGER MAGAZIN). Gruner + Jahr gehört zu Bertelsmann.www.guj.de | www.twitter.com/grunerundjahr Iwww.facebook.com/grunerundjahrPressekontakt Gruner + Jahr GmbH:Frank Thomsen, Leiter Kommunikation + MarketingTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13, E-Mail: thomsen.frank@guj.deÜber die HafenCity HamburgMit der HafenCity setzt Hamburg mindestens europaweit neueMaßstäbe als erfolgreiche integrierte Stadtentwicklung, die lokaleBedürfnisse und hohe Anforderungen an Urbanität und Nachhaltigkeitgleichermaßen berücksichtigt. Auf einer Fläche von 157 ha entstehteine lebendige Stadt, die die verschiedenen Nutzungen Arbeiten,Wohnen, Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus und Einzelhandelfeinmaschig zu einer "New Downtown" am Wasser verbindet. Insgesamtentstehen über 7.500 Wohnungen für circa 15.000 Einwohner sowie Raumfür bis zu 45.000 Arbeitsplätze. Der Entwicklungszeitraum erstrecktsich noch bis 2025/30.Pressekontakt HafenCity Hamburg GmbH:Susanne Bühler, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,PressesprecherinTel: +49 (0)40 / 37 47 26 14, E-Mail: buehler@hafencity.comÜber die HIH-Gruppe / HIH Real Estate / Warburg-HIH Invest RealEstateDie HIH-Gruppe steht für Immobilien-Investmentmanagement inDeutschland und Europa. Mit rund 21 Mrd. EUR Assets under Managementund mehr als 640 Mitarbeitern ist sie einer der größten Manager fürImmobilien und Immobilieninvestments in Deutschland. Die Gruppebieten individuelle Investmentlösungen, ist marktführender Experte inder Fondsadministration und bietet Dienstleistungen an, die dengesamten Lebenszyklus einer gewerblichen Immobilie abbilden: von derProjektentwicklung über die Vermietung bis hin zu Asset und PropertyManagement. Die HIH Real Estate nimmt die Holdingfunktion derHIH-Gruppe wahr.Pressekontakt HIH Real Estate GmbH:Susanne Edelmann, Leiterin UnternehmenskommunikationTel: +49 40 / 822 107 330, E-Mail: SEdelmann@hih.deÜber ADLERSHORSTADLERSHORST ist mit drei Gesellschaften in allenimmobilienwirtschaftlichen Themenfeldern zu Hause: Die ADLERSHORSTBaugenossenschaft eG entwickelt, erstellt und verwaltet ihren eigenenImmobilienbestand mit rund 5.300 genossenschaftlichen Mietwohnungen.Die ADLERSHORST Immobilien GmbH verwaltet Eigentümergemeinschaftenund Zinshäuser und betreut in diesem Zusammenhang rund 2.000Einheiten. Sie bietet zudem handwerkliche Leistungen an, makeltImmobilien und vertreibt Wohnungen und Mehrfamilienhäuser, die dasTochterunternehmen ADLERSHORST Baukontor GmbH als Bauträger erstellt.Pressekontakt ADLERSHORST Baugenossenschaft eG:Benjamin Schatte, Leiter UnternehmenssteuerungTel: +49 (0)40 / 528 03-102, E-Mail: b.schatte@adlershorst.deÜber Caruso St JohnCaruso St John Architects wurde 1990 von Adam Caruso und Peter StJohn gegründet. Die mit der Fertigstellung ihres ersten öffentlichenBauvorhabens, der vielbeachteten New Art Gallery Walsall, verbundeneinternationale Bekanntheit von Caruso St John führte im Lauf der Zeitzu zahlreichen Museums- und Galerieprojekten, welche das Vertrauenund die Beachtung vieler Künstler genießen. Zu den jüngstenKulturbauten gehören das Millbank Project in der Tate Britain,Nottingham Contemporary sowie Damien Hirsts Newport Street Gallery,für die Caruso St John 2016 mit dem Stirling-Preis ausgezeichnetwurden. Mit Büros in London und Zürich ist das Büro europäischausgereichtet, und das Spektrum ihrer Arbeit ist breit gefächert,darunter das Lycée Hotelier de Lille, die neue Zentrale der BremerLandesbank in Bremen, ein neues Eishockeystadion in Zürich sowieumfangreiche Mixed-Use-Projekte, in München, Hamburg, Köln, Antwerpenund Zürich. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf dem Umgang mitdenkmalpflegerisch sensiblen Situationen, vom innenräumlichen bis zumstädtebaulichen Kontext. Neben der Praxis stellt die Lehre einwichtiges Betätigungsfeld dar, und die Partner haben Professuren ander ETH in Zürich und an der London Metropolitan University.Über Baumschlager EberleBaumschlager Eberle Architekten ist ein international tätigesArchitekturbüro mit Standorten in acht Ländern. Das Büro wurde 1985in Voralberg, Österreich gegründet und beschäftigt heute ca. 250Mitarbeiter. Schwerpunkte der Arbeit bilden Wohnbau, Bauten für Büro,Gewerbe und Ausbildung sowie für Gesundheit und Forschung.Gesellschaftliche Verantwortung, Ökonomie, Ressourcenschonung undsoziale Akzeptanz sind wesentliche Grundsätze in unseremPlanungsverständnis. Der Wettbewerb wurde vom Berliner Büro gewonnen.Über combine ConsultingEnde 2016 hatte G+J nach umfassenden Anforderungs- undStandortanalysen entschieden, das markante Medienhaus am Baumwall zuverlassen und in der HafenCity ein neues Verlagsgebäude errichten zulassen. combine Consulting unterstützte mitimmobilienwirtschaftlicher Expertise den Entscheidungsprozess und imAnschluss sowohl den Verkaufsprozess der Bestandsimmobilie als auchden Auswahl- und Vergabeprozess an den neuen Investor für dasNeubauprojekt. Auch für Management und Steuerung desArchitektenwettbewerbs zeichnet combine Consulting verantwortlich:Die Beratungsgesellschaft war mit der Anforderungsermittlung betraut,an der Erstellung der Planungsgrundlage für den Wettbewerb beteiligtund stand der Jury als Sachverständige zur Seite. Im Rahmen desProjektmanagements und der Interessenvertretung wird combineConsulting G+J bei der Planung des Verlagshauses und der Umsetzungdes Bauvorhabens auch weiterhin begleiten.Über D&K Drost ConsultSeit fast 20 Jahren begleitet und berät das interdisziplinäre Teamaus Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern der D&Kdrost consult GmbH private und öffentliche Auftraggeber bei derDurchführung von Wettbewerben, Workshops und Vergabeverfahren. D&Kagiert hierbei als koordinierende Schnittstelle zwischen Bauherren,Verwaltungen und Planern zur erfolgreichen Umsetzung der Projekteihrer Kunden. 