Büroausstatter Takkt schlägt unveränderte Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler Takkt will seinen Aktionären eine insgesamt unveränderte Dividende von 1,10 Euro für das vergangene Geschäftsjahr zahlen. Diese setze sich zusammen aus einer Basisdividende von 0,60 Euro und einer Sonderdividende von 0,50 Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Die Sonderdividende sei wegen des erfolgreichen Geschäftsjahres, der starken Mittelzuflüsse sowie durch die vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote möglich. Auch nach der Zahlung der Dividende würde Takkt über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen verfügen, hieß es. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren mindestens eine Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie ausschütten./nas/jha/

