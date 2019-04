Büro-Vermietungszyklus nach wie vor intakt - Umsatz in den deutschen Big 7 deutlich über 900.000 m²

Frankfurt (ots) - Die Rahmenbedingungen für die deutschenBüromärkte haben sich auch am Ende des ersten Quartals 2019 nichtverändert. Weiterhin dominieren eher die ernüchternden Schlagzeilen,und die virulenten Themen wie Handelskonflikt oder Brexit sind voneiner Lösung nach wie vor weit entfernt. Das schlägt auf die Stimmungin der Wirtschaft. So rechnen die Wirtschaftsinstitute wegen desschwierigen Umfelds für die Exporteure in diesem Jahr nur noch miteinem Wirtschaftswachstum von im Mittel 1,0 Prozent. "Garant für dasWachstum soll die bislang starke Binnenkonjunktur sein. Auch diejüngste leichte Stimmungsaufhellung in den Chefetagen der deutschenWirtschaft im März kann noch nicht als Signal für eine Trendwendegedeutet werden. Immerhin: Für den Aufwärtstrend sorgtenDienstleister, Handel und Bau, während die exportabhängige Industrienach wie Sorgenkind bleibt. Hier wird nicht nur die Lage negativerbewertet, sondern auch die Aussichten erscheinen so schlecht wie seitNovember 2012 nicht mehr", so Timo Tschammler, CEO JLL Germany.Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Bereitschaft derUnternehmen, neue Stellen zu schaffen, eingetrübt. Dasifo-Beschäftigungsbarometer fiel im März auf den niedrigsten Standseit zwei Jahren. Dennoch muss konstatiert werden, dass sich damitder Beschäftigungsaufbau lediglich verlangsamt, mitnichten wird damitein Beschäftigungsrückgang signalisiert. Aber es regiert dieVorsicht, und dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, müssen auchdie in den letzten Jahren stark expandierenden Flexible Office SpaceBetreiber einsehen. "In der gesamten Flexible Office Space Branchesehen wir aber weiterhin eine hohe Marktaktivität durchFlächengesuche der Betreiber sowie ein großes Potenzial auf Seitender Corporates, die sich letztlich entscheiden, solche flexiblenFlächenangebote in Anspruch zu nehmen", betont Timo Tschammler.Größere Herausforderung für flächensuchende UnternehmenAuch zum Ende des ersten Quartals 2019 unterliegt die Nachfrageweiterhin dem Postulat eines weiter sinkenden Flächenangebotes. Inden Monaten Januar bis Ende März lag das Umsatzvolumen in den Big 7bei rund 922.000 m², entsprechend einem leichten Rückgang von vierProzent gegenüber dem Jahresauftakt im vergangenen Jahr. Im Vergleichzum 5-Jahresschnitt kann ein Plus von drei Prozent notiert werden."Der Zyklus ist intakt. Unternehmen suchen grundsätzlich nach wie vorneue flexible Flächen mit Expansionsoptionen. Dass sie diese in deraktuellen Marktlage mit teilweise dramatischen Engpässen nurschwerlich finden, ist keine neue Meldung. Sie stellt flächensuchendeUnternehmen aber vor eine immer größere Herausforderung, Lösungen fürihre jeweils spezifischen Ansprüche zu finden", so Timo Tschammler.Tschammler weiter: "Die Alternativen heißen, Verbleib in denAltflächen ohne weitere Expansionsmöglichkeit, Umzug in dezentraleTeilmärkte mit gegebenenfalls Verschlechterung der Erreichbarkeitdurch die Mitarbeiter oder Anmietungen in Projektenwicklungen mitUmzugstermin in ein bis drei Jahren. Alle Varianten bedeuten ausunternehmerischer Sicht Einschnitte oder erheblichen Mehraufwand."Tschammler ergänzt: "Es bleibt abzuwarten, ob sich diewirtschaftliche Schwächephase und eine Konsolidierung desBeschäftigungsaufbaus im weiteren Jahresverlauf auch auf dieNachfrage nach Büroflächen auswirken werden. Zwar stehen die Ampelnfür den Dienstleistungssektor nach wie vor auf grün, bei derIndustrie gibt es allerdings einige Fragezeichen. Allein bei denDAX-30 Unternehmen sollen in den kommenden Jahren rund 100.000Stellen abgebaut werden. Dieser Stellenabbau betrifft zwar nicht nurDeutschland und auch nicht in vollem UmfangSchreibtisch-Arbeitsplätze. Dennoch zeigen diese Pläne eine durchaushohe Unsicherheit in den Chefetagen gerade bei den großenIndustrieunternehmen. Vor allem die jüngsten Entwicklungen rund umden Brexit drohen bei einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniensvor allem die exportstarken Industriebranchen hierzulande inMitleidenschaft zu ziehen mit signifikanten Konsequenzen auch fürderen Belegschaft."Mit Blick auf die sieben deutschen Immobilienhochburgen zeigt sichzum Ende des ersten Quartals ein heterogenes Bild. In drei der Big 7wurde im Jahresvergleich ein Umsatzrückgang registriert (Frankfurt -31%, München - 16% und Stuttgart - 4%). Insbesondere am Rhein zogendemgegenüber die Umsatzzahlen deutlich an, in Köln + 23 Prozent auf76.400 m² und in Düsseldorf um 22 Prozent auf knapp 110.000 m². Dashöchste Büroumsatzvolumen notiert mit 217.500 m² Berlin, bewegt sichdamit leicht über dem Niveau des letzten Jahres. Das erstauntangesichts des erneuten Absinkens der Leerstandsquote auf nunmehrunter zwei Prozent."Für das Gesamtjahr 2019 halten wir an unserer Umsatzprognosefest: mit einem Volumen von ca. 3,8 Mio. m² läge das Ergebnis knapp 5Prozent unter dem 2018er Resultat", so Timo Tschammler.Flexible Büroflächenbetreiber zeigen sich nach wie vor expansivAuch im ersten Quartal 2019 sind Betreiber von Flexible OfficeSpace eine wahrnehmbare Größe. Insgesamt wurden 17 neue Standorte infünf der Big 7 mit einer Gesamtfläche von rund 52.000 m² angemietet.Das entspricht einem Anteil am gesamten Umsatzvolumen von rund 6Prozent, bewegt sich damit auf dem Niveau der Jahre 2017 und 2018.Berlin bleibt führend mit 23.000 m², gefolgt von München und Köln,beide mit rund 10.000 m². Vier Abschlüsse lagen in derGrößenkategorie oberhalb 5.000 m², davon zwei in Berlin. Der größteAbschluss mit fast 10.000 m² entfiel auf Design Offices in denBavaria Towers in München, eine Anmietung, die auf Mieterseite durchJLL begleitet wurde. "Betreiber flexibler Bürolösungen bleiben sehrexpansionsfreudig. Auch neue Betreiber suchen entsprechende Flächenin den Big 7. Für den Markteintritt internationaler Betreiber stehenhäufig Berlin, Frankfurt und München ganz oben auf der Wunschliste.Gerade in Berlin und München ist der Markt geeignet, für größereBüroflächen allerdings leergefegt. Aus diesem Grund treten, wiebereits auch Ende 2018, solche Betreiber vermehrt auch bei Flächen inProjektentwicklungen als Mitbewerber auf", so Timo Tschammler.Mit Knotel (aus den USA) und The Instant Group (aus England) sindzwei Akteure auf den deutschen Markt eingetreten, die ebenfallsBürolösungen mit flexiblen Zeiträumen anbieten. "Das Design, derAusbau der Flächen sowie die weiteren Services werden aber stärkerkundenspezifisch angepasst. Dieser Trend ist in den USA, London undParis bereits weiter vorangeschritten, und wir sehen auch fürDeutschland diesbezüglich ein großes Potenzial", so HelgeScheunemann, Head of Research JLL Germany.Geringes Leerstandsniveau beeinflusst unternehmerische EntwicklungDas kurzfristig verfügbare Angebot an Büroflächen in den Big 7 istweiter rückläufig. Die über die Big 7 aggregierte Leerstandsquotenotiert aktuell bei 3,5 Prozent und damit einen Prozentpunkt unterdem Vorjahresquartal. "Die stärksten Rückgänge der Quote gab es inBerlin, Düsseldorf und Hamburg. Berlin hat als erster Markt der Big7-Märkte die zwei Prozent-Marke unterschritten - zuletzt gab es einensolch niedrigen Wert in München 2002. Bis Jahresende erwarten wir beider Mehrheit der Märkte einen weiteren Rückgang des Leerstands. MitBlick auf einzelne innerstädtische Teilmärkte zeigen sichLeerstandsquoten von sogar bis unter einem Prozent", so Scheunemann.Fertigstellungen steigen 2019 zwar deutlich an: aber nur noch einViertel der Flächen verfügbarDas über Jahre hinweg sinkende Leerstandsniveau hat vor demHintergrund hoher Flächennachfrage und steigender Mietpreise dieAktivitäten von Projektentwicklern und in Folge das Bauvolumensteigen lassen. Derzeit befinden sich rund 4,1 Mio. m² Bürofläche imBau - der Großteil davon in Berlin (1,3 Mio. m²) und München (0,85Mio. m²). Im Gesamtjahr 2019 werden etwa 1,5 Mio. m² fertig gestellt,entsprechend rund zwei Drittel mehr als noch 2018. Der Anteil deraktuell für 2019 noch verfügbaren Flächen liegt bei lediglich 25Prozent, nochmals vier Prozentpunkte unter dem Wert des Vorquartals."Damit wird deutlich, dass Flächen in Projektentwicklungen von denNutzern gut angenommen werden. Diese bieten nicht nurFlächenalternativen im engen Markt, sondern ermöglichen den Nutzerndie Umsetzung von modernen Büroarbeitswelten", so Helge Scheunemann.Im ersten Quartal lässt sich dieser Angebotszuwachs allerdingsnoch nicht erkennen. In Düsseldorf, Frankfurt, Köln und Münchenkamen zwischen Januar und Ende März keine relevanten Flächengrößenneu auf den Markt. Insgesamt notiert das fertig gestellte, kumulierteFlächenvolumen in den sieben Immobilienhochburgen bei nur rund160.000m².Mietpreise steigen weiter in allen MärktenDas aktuelle Verhältnis von Angebot und Nachfrage befeuert dasMietpreiswachstum weiter. Im neunten Jahr in Folge steigt derSpitzenmietpreisindex von JLL. Im Jahresvergleich hat er um 6,4Prozent zugelegt und mit rund 215 Punkten den höchsten Stand seit1992 erreicht. Gegenüber dem Jahresauftakt 2018 waren in allen Big 7-Märkten ein Anstieg der Spitzenmieten zu beobachten, am stärksten inBerlin (+9,7 %) und Köln (+9,1 %). Tendenz - mit Ausnahme Köln - bisJahresende weiter steigend, Berlin und München mit jeweils +2,00Euro/m²/Monat vorneweg auf 36,00 Euro/m²/Monat bzw. 41,50Euro/m²/Monat.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell