Büro in der Küche? / Da legte der Bundesfinanzhof sein höchstrichterliches Veto ein (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn ein Steuerzahler einen angeblich beruflich genutzten Raumunter anderem mit einer Küchenzeile ausstattet, dann steigt für ihnnach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS dieGefahr, dass der Fiskus nichts mehr von einer Betriebsstätte wissenwill und die steuerliche Anerkennung verweigert.(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen III R 62/11)Der Fall: Ein selbstständiger Steuerfachwirt erklärte einen Raumzum Ort seiner Tätigkeit, der mit Büromöbeln (Schreibtische,Regalschränke etc.) und gleichzeitig mit einer Küchenzeileausgestattet war. Für den Bürobereich machte er knapp 3.400 Eurosteuerlich geltend. Doch damit war er weder gegenüber dem Finanzamtnoch gegenüber dem Finanzgericht erfolgreich. Beide wollten hierangesichts der Kombination Büro/Küche und der daraus folgendengemischten Nutzungsweise nicht von anerkennungsfähigenBetriebsausgaben ausgehen.Das Urteil: Nur wenn ein Raum "ausschließlich oder nahezuausschließlich zur Erzielung von Einkünften genutzt wird", so derBundesfinanzhof, könne man von einer Betriebsstätte sprechen. Es gehedarum, dass solch eine Örtlichkeit "vorwiegend der Erledigunggedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder-organisatorischer Arbeiten" diene. Doch hier habe man den Raum zudemnur durch das Durchqueren eindeutig privater Räumlichkeiten erreicht.Es fehle an einer "nach außen erkennbaren Widmung" dieses Zimmers fürden Publikumsverkehr.