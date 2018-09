Bürgerumfrage 2018 in der Region Stuttgart: Verbesserungsbedarf bei bezahlbarem Wohnraum, Luftqualität und Verkehr / Lebensqualität weiterhin hoch eingeschätzt

Stuttgart (ots) - Im Juni 2018 hat der Verband Region Stuttgart inden 179 Kommunen der Region nach fünf Jahren seine zweitetelefonische Bürgerumfrage durchgeführt. Die Ergebnisse präsentierteRegionaldirektorin Dr. Nicola Schelling in der Sitzung desWirtschaftsausschusses. "Zusammenfassend betrachtet", so Schelling,"bestätigen die Umfrageergebnisse die Zielrichtung unserer Arbeit inden letzten fünf Jahren, sie zeigen aber auch die Problemfelder auf."Die bei über 1.300 Einwohnern der Region durchgeführte Befragungverdeutlicht, dass besonders die Themen Verkehr, Luftqualität undbezahlbarer Wohnraum den Bürgern auf den Nägeln brennen. Trotzdem istdie positive Bewertung der Lebensqualität mit 94 Prozent im Vergleichzu 2013 nur um zwei Prozentpunkte zurückgegangen. Eine Mehrheit von58 Prozent fühlt sich mit der Region weiterhin verbun-den (2013: 59Prozent). Auffällig ist in diesem Zusammenhang der starke Anstieg derVerbundenheit mit Europa von 64 auf 73 Prozent. Die Bekanntheit desVerbands Region Stuttgart stieg von 43 (2013) auf 46 Prozent.Wohnungsmarkt und Verkehr als Problemfelder, ArbeitsplatzangebotverbessertDeutlich verschlechtert haben sich die Bewertungen für denWohnungsmarkt in der Region: Mehr als dreiviertel aller Befragtenhält das Wohnungsangebot für weniger oder gar nicht gut (2013: 53Prozent). Mit 86 Prozent bringen sie klar zum Ausdruck, dass esschwer oder sehr schwer ist, eine bezahlbare Wohnung am Wohnort zufinden. Im Kernraum Stuttgart sind es sogar 94 Prozent.Im Vergleich zu 2013 fällt auch die Einschätzung derVerkehrssituation negativer aus. Die mehrheitlich positiveBeurteilung (sehr gut oder gut) des ÖPNV sinkt von 67 auf 59 Prozent.Um den ÖPNV häufiger zu nutzen, wird der Fahrpreis nach wie vor alswichtigstes Kriterium betrachtet. Als positiven Beitrag zurSteigerung der Luftqualität in der Region nennen 87 Prozent derBefragten Verbesserungen beim ÖPNV, 76 Prozent einen besserenVerkehrsfluss (z.B. durch Verkehrsleitsysteme), 72 Prozent denRadverkehr und 68 Prozent den Ausbau von Umgehungsstraßen. 63 Prozentlehnen einschränkende Maßnahmen wie Fahrverbote als wenig oder garnicht hilfreich ab. Auf einer offenen Vorschlagsliste wird zudem dieFörderung der Elektromobilität als wirksame Maßnahme zurLuftreinhaltung hervorgehoben.Die Einschätzung des Arbeitsplatzangebots fällt 2018 wesentlichbesser aus als 2013. Die positive Beurteilung (sehr gut oder gut)nimmt hier um 8 auf 85 Prozentpunkte zu. Die Zunahme ist bei denBefragten mit Hauptschulabschluss mit 15 Prozentpunkten besondersstark (2013: 64 Prozent).Überörtliche Zusammenarbeit, ohne freie Flächen zu bebauenAllerdings erkennen die Bürger auch, dass für die drängendstenProbleme überörtliche Lösungen notwendig sind. Bei der Frage nach derregionalen Zusammenarbeit wächst der Wunsch nach mehr gemeinsamer,regionaler Regelung beim Verkehr um 9 auf 65 Prozentpunkte und beider Flächenplanung um 6 auf 47 Prozentpunkte.Gleichzeitig besteht jedoch bei allen Kriterien, alsoWohngebieten, Gewerbegebieten, Straßen und Bahnstrecken, einemehrheitliche Ablehnung, freie Flächen hierfür zu bebauen. Waren 2013die Bürger noch mit einer knappen relativen Mehrheit von 48 Prozentdafür, freie Flächen für neue Gewerbegebiete zu nutzen, so ist dieZahl der Befürworter 2018 auf 38 Prozent gesunken. Die Bereitschaftzur Bebauung freier Flächen mit Wohnungen nimmt zwar um wenigeProzent zu, die Ablehnung ist aber auch hier mit 48 Prozent immernoch mehrheitlich vorhanden (2013: 54 Prozent). Beim Straßenbau liegtdie Ablehnung sogar bei 69 Prozent.Für Dr. Nicola Schelling "ist der Wunsch nach mehr regionalerZusammenarbeit in unseren zentralen Arbeitsfeldern absolutbegrüßenswert." Schelling weiter: "Die Umfrage ist eine wichtigeArbeitsgrundlage für uns, sie zeigt aber auch die Hürden auf, wenn esdarum geht, den Ausbau der regionalen Infrastruktur - Mobilität.Wohnen, Arbeitsplatzangebot - mit den vorhandenen Flächenkapazitätenin Einklang zu bringen. Das gilt ebenso für die Gemeinderäte, wo dieerforderlichen Mehrheiten für Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur gefundenwerden müssen."Die DiskussionAndreas Koch (CDU) betrachtete die Bürgerumfrage alsWiderspiegelung von Zielkonflikten: "All diese Erwartungen untereinen Hut zu bringen, entspricht der Quadratur des Kreises - aber esbleibt unsere Aufgabe." Er verwies auf die zum 1. April 2019 in Krafttretende VVS-Tarifzonenreform als Beispiel für die Steigerung derAttraktivität des ÖPNV, allerdings werde parallel auch der Komfort imöffentlichen Nahverkehr immer wichtiger. "Die Luftverschmutzungstellt die hohe Lebensqualität in der Region in Frage," meinte Dr.Cleo Becker (Grüne). Wenn in der Umfrage auch die Zustimmung für denÖPNV zurückgehe, sei das andererseits ein Zeichen für das großeInteresse am weiteren Ausbau. Hier müsse mehr für die Verbesserungdes Nahverkehrs getan werden. Zum Thema Wohnungsmarkt wies er daraufhin, dass das Potenzial der Innenentwicklung stärker genutzt werdensollte.Dr. Jürgen Zieger (SPD) sah in der kommenden Tarifzonenreformeinen wichtigen Schritt zu einem attraktiveren ÖPNV. Er bezeichnetees als "Megathema, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zuschaffen." Für die Wirtschaft müssten zudem neue Gewerbeflächenbereitgestellt werden. Positiv wertete er die Wahrnehmung derLandschaft in der Region "als lebenswert". Daran knüpfte Gerd Maisch(Freie Wähler) an. Für ihn war es "kein Wunder, dass es den Menschenin der Region gefällt - es ist eine schöne Region!" Beim ThemaVerkehr und Gewerbe müsse man allerdings die längerfristigePerspektive im Auge behalten, die vom technologischen Wandel geprägtwerde.Peter Rauscher (Linke) fand die Ergebnisse der Bürgerumfrage"bemerkenswert", weil die Befragten günstigere Fahrpreise,zusätzliche Linien im ÖPNV und bessere Radwege befürworteten. Stattfür neue Gewerbegebiete sprach er sich für ein Recycling bestehenderGewerbeflächen aus. Albrecht Braun (FDP) ging näher auf dieBekanntheit des Verbands ein, die in erster Linie über dieklassischen Medien hergestellt werde. Er schlug vor, die sozialenMedien stärker zu nutzen, um die Bekanntheit auch bei Jüngeren zusteigern. Für Stephan Schwarz (AfD) stand das Wohnungsproblem imVordergrund. Er wies darauf hin, dass schon bei Neubauten dasaltersgerechte Bauen berücksichtigt werden müsse. Und Ulrich Deuschle(Innovative Politik) schlug vor, Sitzungen häufiger vor Ort in derRegion abzuhalten, um die Bekanntheit des Verbands zu steigern.Der Verband Region Stuttgart (www.region-stuttgart.org) arbeitetdaran, die Region Stuttgart mit 179 Kommunen und rund 2,8 MioEinwohnern lebenswert, wirtschaftlich leistungsstark und nachhaltigintakt zu gestalten. Wichtige Themen wie Regionalplanung, Bereichedes Nahverkehrs, regionales Verkehrsmanagement,Regionalverkehrsplanung, Landschaftsplanung, Wirtschafts- undTourismusförderung und Teile der Abfallwirtschaft zählen zu dengesetzlich übertragenen Pflichtaufgaben. Darüber hinaus engagiertsich die Region unter anderem bei regional bedeutsamen Sport- undKulturveranstaltungen. Der Verband arbeitet auch aktiv in deutschenund europäischen Netzwerken mit und beteiligt sich an Wettbewerbenund Projekten zu zentralen Zukunftsthemen. Der Verband RegionStuttgart wurde 1994 durch ein Gesetz des Landes Baden-Württembergins Leben gerufen. Er ist die politische Ebene der Region Stuttgartin Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Alle 5 Jahrewählen die Bürgerinnen und Bürger die Regionalversammlung. Diesesregionale "Parlament" ist einmalig in Baden-Württemberg und hatModellcharakter für regionales Management.Pressekontakt:Michael GemeinhardtVerband Region StuttgartKronenstraße 25 - D-70174 StuttgartTelefon +49 711 22759-15Telefax +49 711 22759-71E-Mail gemeinhardt@region-stuttgart.orgwww.region-stuttgart.orgOriginal-Content von: Verband Region Stuttgart, übermittelt durch news aktuell