Bürgerstiftungen wollen Gesellschaft gestalten, nicht Bürokratie verwalten (FOTO)

Berlin (ots) -Anlässlich des Deutschen Stiftungstages ruft die Stiftung AktiveBürgerschaft die Bundesregierung dazu auf, die im Koalitionsvertragvereinbarte Entbürokratisierung und Förderung des bürgerschaftlichenEngagements beherzt und weitreichend umzusetzen."Warum engagieren sich tausende Männer und Frauen ehrenamtlich inGremien von Bürgerstiftungen? Weil sie unsere Gesellschaftmitgestalten wollen, etwa wenn es um die Bildungschancen jungerMenschen geht oder die Integration von Geflüchteten", sagt Dr. StefanNährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft.Gestaltungsmotive stehen bei den Ehrenamtlichen ganz klar imVordergrund. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Umfrage über"Gremien in Bürgerstiftungen", die die Stiftung Aktive Bürgerschaft2017 durchgeführt und im "Report Bürgerstiftungen. Fakten und Trends2017" veröffentlicht hat. Häufig bleibt für das Gestalten aber keineZeit. Verwaltung und Regulierung, zeitlich und finanziell engeRessourcen sind Herausforderungen für viele Bürgerstiftungen.Stimmen aus der Praxis"Ehrenamtliches Engagement wird zurzeit stark durchRegulierungsanforderungen belastet, beispielsweise durch dieEU-Geldwäscheverordnung oder die EU-Datenschutzverordnung. Es wärewünschenswert, wenn Politik und Verwaltung berücksichtigen würden,wen sie außer den eigentlichen Adressaten der Regulierungen nochtreffen." Annegret Sonnenberg, bis 04.05.2018 Vorstandsvorsitzendeder Bürgerstiftung Wiesloch (Baden-Württemberg)."Die Ressourcen an Ehrenamtlichkeit werden nicht größer, dafür dieAnforderungen. Ein neuer, größerer Wurf der Engagementförderungmüsste ehrenamtliches Engagement und nicht nur politische Betätigungim Bereich des Arbeitslebens besser ermöglichen. Auch Arbeitgeberprofitieren von solchem Engagement." Dr. Klaus Lang,Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Osnabrück (Niedersachsen)."Viele Bürgerstiftungen arbeiten heute mit über hundertEhrenamtlichen und mehreren Millionen Stiftungskapital. Dies reinehrenamtlich zu verantworten und aus dem Wohnzimmer zu managen istnicht mehr möglich. Möglichkeiten, Büro- und Personalkosten über eineöffentliche Förderung zu finanzieren, wären hilfreich." ManfredWortmann, Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung Hellweg-Region(Nordrhein-Westfalen).HintergrundinformationenReport Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2017Der "Report Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2017" erhebt seit2006 die Finanzdaten der Bürgerstiftungen und bereitet Faktengrafisch anschaulich auf. 2017 wurden in der Vollerhebung 405Bürgerstiftungen in Deutschland befragt, die den "10 Merkmalen einerBürgerstiftung" des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entsprechen.Der Rücklauf lag bei 72 Prozent. An der repräsentativen Sonderumfrage"Motive und Herausforderungen 2017" nahmen 452 Vorstände undStiftungsräte bzw. Kuratoriumsmitglieder aus Bürgerstiftungen teil.Bei der Sonderumfrage zur Gremienarbeit und -nachfolge lag derRücklauf bei 33 Prozent.Informationen zum "Report Bürgerstiftungen. Fakten und Trends2017": http://ots.de/lvCzCTReport "Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2017 - ErweiterteFassung als PDF: http://ots.de/WH2uxiWas sind Bürgerstiftungen?Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, autonom handelnde,gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger mit möglichst breitemStiftungszweck. Sie engagiert sich nachhaltig und dauerhaft für dasGemeinwesen in einem geografisch begrenzten Raum und ist in der Regelfördernd und operativ für alle Bürger ihres definiertenEinzugsgebiets tätig. Sie unterstützt mit ihrer Arbeitbürgerschaftliches Engagement. Mehr dazu in den "10 Merkmalen einerBürgerstiftung" des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen:www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen/modell-buergerstiftungStiftung Aktive BürgerschaftDie gemeinnützige Stiftung Aktive Bürgerschaft ist dasKompetenzzentrum für Bürgerengagement der VolksbankenRaiffeisenbanken. Sie unterstützt bundesweit die mehr als 400Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, Projekten und der Gewinnungvon Stiftern und Aktiven. Mit dem Service-Learning-Programmsozialgenial unterstützt sie mehr als 660 Schulen inNordrhein-Westfalen und Hessen darin, junge Menschen frühzeitig anehrenamtliches Engagement heranzuführen. 