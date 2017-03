Bürgerpreis der deutschen Zeitungen für Navid Kermani / Soziologe Wolf Lepenies spricht Laudatio beim Festakt am 8. März in Berlin

Berlin (ots) - Der Soziologe und Autor Wolf Lepenies spricht am 8.März in Berlin die Laudatio auf den Schriftsteller und EssayistenNavid Kermani, der für sein Engagement für Toleranz und eine zivileGesellschaft von der Chefredakteurs-Jury der deutschen Zeitungen zum"Bürger des Jahres" gewählt wurde. Der Bundesverband DeutscherZeitungsverleger (BDZV) hatte die Würdigung zum siebten Malausgeschrieben. BDZV-Präsident Dr. Mathias Döpfner empfängt die Gästeaus Medien, Kultur und Politik. Für Musik sorgt die Schauspielerinund Sängerin Jasmin Tabatabai mit dem David Klein Quartett.Preisträger Navid Kermani wirbt als Schriftsteller, Essayist undnicht zuletzt als Redner leidenschaftlich für die Wahrung undVerteidigung menschenrechtlicher Standards. Immer wieder reist er alsReporter in die Kriegs- und Krisengebiete unserer Welt. Die Juryhatte ihre Wahl untern anderem mit der "Kölner/Rheinischen Botschaft"begründet. Mit ihr setzten Kermani und weitere prominente Mitstreiterals Folge der Kölner Silvesternacht 2015 ein nachdrückliches Zeichenfür eine kritische und selbstbewusste Zivilgesellschaft.Der Bürgerpreis wird seit dem Jahr 2010 vom BDZV fürherausragendes bürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben und istmit 20.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet als "DeutschlandsBürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, die auch jenseits ihrereigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten.Die deutsche Nationalität ist ausdrücklich nicht Voraussetzung.Vorschläge für die Würdigung können ausschließlich durch dieZeitungen eingereicht werden. Die Jury besteht aus den 259Chefredakteuren der BDZV-Mitgliedsverlage.Zuletzt als "Bürgerin des Jahres" geehrt wurde Elisabeth Ehninger,Gründerin des Vereins Dresden - Place to be. Der Vorschlag kam vonden "Dresdener Neuesten Nachrichten". Zuvor ging die Würdigung an(den 2016 gestorbenen) Gründer der Hilfsorganisation CapAnamur/Deutsche Notärzte e.V. und des Friedenskorps Grünhelme RupertNeudeck (nominiert vom "Kölner-Stadt-Anzeiger"), an Gaby Wentland(nominiert vom "Hamburger Abendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert vonder "Allgemeinen Zeitung", Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), dasEhepaar Birgit und Horst Lohmeyer (nominiert von der"Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie als ersten Preisträger 2010 anThomas Beckmann (nominiert von der "Rheinischen Post", Düsseldorf).der aktuelle Preisträger Navid Kermani wurde gemeinsam von fünfZeitungen nominiert: "Kölner Stadt-Anzeiger", "Kölnische Rundschau","Express" (Köln), "Rheinische Post" (Düsseldorf) und"General-Anzeiger" (Bonn).Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell