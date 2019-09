Bürgerpreis der deutschen Zeitungen: Chefredakteure würdigen Fußballtrainer Frank Mengersen für Fair Play im Jugendsport

Berlin (ots) - Der zum zehnten Mal ausgeschriebene Bürgerpreis derdeutschen Zeitungen geht an Frank Mengersen, Trainer undJugendkoordinator beim BSC Acosta Braunschweig. Das hat dieChefredakteur/innenjury am 23. September 2019 - am Vortag des vomBundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgerichtetenZeitungskongresses in Berlin - entschieden.Die Jury würdigte damit Mengersens Impuls, der mit ihrem Kleinbusverunglückten C-Jugendmannschaft des VFB Peine die Meisterschaft zuschenken. Die Jungs waren eine der Anwärtermannschaften auf denTitel. Coach Mengersen schlug seinen Spielern und den drei weiterenMannschaften, gegen die die Peiner noch hätten antreten müssen, vor,die Punkte und somit die Meisterschaft den Unfallopfern zuüberlassen. Alle waren einverstanden.Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die feierlichePreisverleihung findet am 12. März in Berlin statt.Der BDZV hat erstmals 2010 den Preis für herausragendesbürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben. Gewürdigt als"Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, die auchjenseits ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für dieGesellschaft leisten. Ausdrücklich kein Teilnahme- Kriterium ist diedeutsche Staatsangehörigkeit. Vorschläge für den Bürgerpreis derDeutschen Zeitungen können ausschließlich durch die Zeitungeneingereicht werden. Die Jury besteht aus den gut 250Chefredakteurinnen / Chefredakteuren der BDZV-Mitgliedsverlage. DieWürdigung von Fußballcoach Frank Mengersen geht auf einen Vorschlagder "Peiner Allgemeinen Zeitung" zurück.Zuletzt als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet wurde 2018 dasEhepaar Friederike und Dr. Clemens Ladenburger - eine gemeinsameNominierung von "Badischer Zeitung" und "Kölner Stadt-Anzeiger".Zuvor ging die Würdigung an Sabine und Dr. Daniel Röder (nominiertvon "Frankfurter Neue Presse" und "Kölner Stadt-Anzeiger"); NavidKermani (gemeinsam nominiert von "Kölner Stadt-Anzeiger", "KölnischeRundschau", Bonner "General-Anzeiger", "Express", Köln, sowie der"Rheinischen Post", Düsseldorf); Elisabeth Ehninger (nominiert vonden "Dresdner Neuesten Nachrichten"), Rupert Neudeck (nominiert vom"Kölner-Stadt-Anzeiger"), Gaby Wentland (nominiert vom "HamburgerAbendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert von der "Allgemeinen Zeitung",Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), das Ehepaar Birgit und HorstLohmeyer (nominiert von der "Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie alsersten Preisträger 2010 an Thomas Beckmann (nominiert von der"Rheinischen Post", Düsseldorf).Internet: www.buergerpreis-der-zeitungen.deDas Bürgerpreis-Logo können Sie hier herunterladen:www.bdzv.de/buergerpreis/pressebereich/pressemitteilungen/Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell