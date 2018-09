Bürgerpreis der deutschen Zeitungen: Chefredakteure würdigen Friederike und Dr. Clemens Ladenburger

Berlin (ots) - Der zum neunten Mal ausgeschriebene Bürgerpreis derdeutschen Zeitungen geht an das Ehepaar Friederike und Dr. ClemensLadenburger in Freiburg. Das hat die Chefredakteursjury am 24.September 2018 - am Vortag des vom Bundesverband DeutscherZeitungsverleger (BDZV) ausgerichteten Zeitungskongresses in Berlin -entschieden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Jury würdigtemit der Auszeichnung die Entscheidung des Elternpaars, 2016 alsReaktion auf die Ermordung seiner jungen Tochter durch einenFlüchtling aus Afghanistan eine Stiftung für Studierende einzurichtenund so ein "Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen." Die feierlichePreisverleihung findet am 13. März 2019 in Berlin statt.Der BDZV hat erstmals 2010 den Preis für herausragendesbürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben. Gewürdigt als"Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, die auchjenseits ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für dieGesellschaft leisten. Vorschläge für den Bürgerpreis der DeutschenZeitungen können ausschließlich durch die Zeitungen eingereichtwerden. Die Jury besteht aus allen Chefredakteuren derBDZV-Mitgliedsverlage. Die Würdigung von des Ehepaars Ladenburgergeht auf einen Vorschlag von "Badische Zeitung" und "KölnerStadt-Anzeiger" zurück.Zuletzt als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet wurde 2017 dasEhepaar Sabine und Dr. Daniel Röder als Gründer der Bewegung "Pulseof Europe" auf Vorschlag von "Frankfurter Neue Presse" und "KölnerStadt-Anzeiger". Zuvor ging die Würdigung an: Navid Kermani(nominiert von "Kölner Stadt-Anzeiger", "Kölnische Rundschau", Bonner"General-Anzeiger", "Express" (Köln) sowie der "Rheinischen Post"(Düsseldorf)); Elisabeth Ehninger (nominiert von den "DresdnerNeuesten Nachrichten"), Rupert Neudeck (nominiert vom"Kölner-Stadt-Anzeiger"), Gaby Wentland (nominiert vom "HamburgerAbendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert von der "Allgemeinen Zeitung",Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), das Ehepaar Birgit und HorstLohmeyer (nominiert von der "Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie alsersten Preisträger 2010 an Thomas Beckmann (nominiert von der"Rheinischen Post", Düsseldorf).Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell