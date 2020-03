Bürgerpreis der deutschen Zeitungen: BDZV sagt Festakt am 12. März in Berlin ab

Berlin (ots) - Am 12. März sollte Frank Mengersen mit dem Bürgerpreis derdeutschen Zeitungen geehrt werden. Rund 200 Gäste hatten sich zurPreisverleihung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Künste bereitsangesagt. DFB-Präsident Fritz Keller wollte die Laudatio halten. Leider kann dieAuszeichnung des Jugendtrainers beim BSC Acosta aus Braunschweig zunächst jedochnur virtuell stattfinden: Mit großem Bedauern hat sich der BundesverbandDeutscher Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) angesichts der mit derVerbreitung des Corona-Virus verbundenen Gefahren dazu entschlossen, dieÜbergabe vor Publikum abzusagen und auf den BDZV-Kongress am 15. September zuverschieben.Gleichwohl sollen der Preisträger und das wichtige Thema Fair-Play im Fußballdie gebührende Aufmerksamkeit erhalten. Der BDZV wird daher Frank Mengersen undseine jungen Fußballer am kommenden Donnerstag entsprechend auf seinen sozialenNetzwerken ehren und lädt auch die Zeitungen ein, über den Fußballcoach zuberichten. Dieser hatte nämlich im vergangenen Jahr den Impuls gegeben, derC-Jugendfußballmannschaft des konkurrierenden VfB Peine die Meisterschaft zuschenken. Die Peiner Jungs waren Anwärter auf den Titel, verunglückten jedoch am11. Mai 2019 mit ihrem Kleinbus schwer und konnten die Saison nicht mehr zu Endespielen. Coach Mengersen schlug seinen jungen Spielern und den vier weiterenMannschaften, gegen die der VfB Peine noch hätte antreten müssen, vor, diePunkte und somit die Meisterschaft den Unfallopfern zu überlassen. Alle wareneinverstanden. Die Jury der Chefredakteur/innen in Deutschland würdigt mit demBürgerpreis Frank Mengersens großherzige Geste stellvertretend für dieJugendfußballer, die Empathie und Fair Play vor die Hoffnung auf den Gewinn derMeisterschaft gestellt haben.Der Bürgerpreis wird seit dem Jahr 2010 vom BDZV für herausragendesbürgerschaftliches Engagement ausgeschrieben und ist mit 20.000 Euro dotiert.Ausgezeichnet als "Deutschlands Bürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, dieauch jenseits ihrer eigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaftleisten. Die deutsche Nationalität ist ausdrücklich nicht Voraussetzung.Vorschläge für die Würdigung können ausschließlich durch die Zeitungeneingereicht werden. Die Jury besteht aus den Chefredakteur/innen derBDZV-Mitgliedsverlage.- Website: http://www.buergerpreis-der-zeitungen.dePressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6936/4542785OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.Original-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuell