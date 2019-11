Bürgermeister Peter Tschentscher besucht Rechenzentrum von Dataport

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 27.11.2019 15:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute das Rechenzentrum vonDataport besucht. Tschentscher ließ sich von Andreas Reichel, Technikvorstandvon Dataport, die Systemräume eines der sichersten Rechenzentren in Europazeigen und interessierte sich besonders für Maßnahmen zur Energieeffizienz.Bürgermeister Tschentscher: "Datenschutz und Datensicherheit sind für diedigitale Verwaltung von zentraler Bedeutung. Das Twin Data Center in Hamburg isteines der sichersten Rechenzentren in Europa. Bei der Digitalisierung derBehörden und der Umstellung auf einen Online-Zugang für Bürger und Unternehmensetzt Hamburg bundesweit Maßstäbe. Das Twin Data Center ist zudem besondersenergieeffizient und klimafreundlich. Es wird vollständig mit Strom auserneuerbaren Energien betrieben, die Abwärme wird zum Heizen genutzt. Damitzeigen wir, wie der zunehmende Bedarf an Rechnerleistung für die Digitalisierungmit dem Klimaschutz in Einklang gebracht werden kann."In seinem Twin Data Center betreibt Dataport mehr als 300 Fachverfahren für dieStadt Hamburg. Darunter sind Einwohnermeldeverfahren, Sozialhilfeverfahren undab 2020 auch Steuerverfahren. Das Rechenzentrum ist vom Bundesamt für Sicherheitin der Informationstechnik nach ISO 27001 ("sehr hoch") sowie von der TÜVInformationstechnik (TÜViT Level 4) zertifiziert und ist damit eines dersichersten Rechenzentren Europas. Es verfügt über zwei identisch ausgestatteteStandorte, die aneinander gekoppelt sind und im Notfall füreinander einspringenkönnen.Mit dem auf Energieeffizienz ausgerichteten Rechenzentrum hat Dataport in denvergangenen Jahren den Stromverbrauch von 1,2 Megawatt auf 0,45 Megawattreduziert. Das Twin Data Center erreicht zurzeit einen PUE-Wert von 1,26 (DerPUE-Wert beschreibt die Effizienz des Energieeinsatzes in Rechenzentren. ImDurchschnitt erreichen Rechenzentren einen Wert von 1,8). Die Abwärme desRechenzentrums wird zum Beheizen von Büros bzw. einer Turnhalle genutzt. Einehohe Leistungsdichte sowie moderne Kühltechnik tragen ebenso zurEnergieersparnis bei. Zudem wird das Twin Data Center vollständig mit Strom ausregenerativer Energie versorgt.www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118338/4452046OTS: DataportOriginal-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell