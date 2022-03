Bürgermeister Lwiws bittet um Hilfe für Kriegsflüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lwiw, Andrij Sadowij, hat angesichts von Hunderttausenden Kriegsflüchtlingen um internationale Hilfe gebeten. Am dringendsten benötigt werde Geld für die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie für den Bau von Containerhäusern, mobilen Duschen und Toiletten, sagte Sadowij der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag. "Wir können die Menschen ja nicht ewig in einem Turnsaal oder auf einer Theaterbühne unterbringen."

Auf dem Flughafen von Lwiw (früher: Lemberg) waren am Freitag mehrere russische Raketen eingeschlagen. Die Weltkulturerbe-Stadt liegt rund 80 Kilometer von der Grenze zum Nato-Mitglied Polen entfernt. Die Stadt Lwiw und die gleichnamige Region haben Sadowij zufolge jeweils rund 200 000 geflüchtete Menschen aufgenommen.

Einen möglichen Friedensschluss mit Russland sieht der Bürgermeister skeptisch. "Ein Vertrag mit Russland ist allenfalls das Papier wert, auf dem er geschrieben steht", sagte er. "Russland war, ist und wird immer unser Nachbar sein. Und Russland war, ist und wird immer eine Bedrohung für uns sein."/da/DP/ngu