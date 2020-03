Bonn (ots) - "Aktion Deutschland Hilft" kritisiert den Umgang mit Millionennotleidenden Kindern, Frauen und Männern innerhalb Syriens sowie in den Ländern,in denen sie Zuflucht gesucht haben. "Was den Betroffenen des syrischenBürgerkriegs - die bereits neun Jahre Gewalt und Leid erfahren haben - aktuellwiderfährt, ist fernab jeder menschlichen Würde. Die Versäumnisse dereuropäischen Politik in der aktuellen Situation und den letzten Jahren habendazu beigetragen, dass Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht mit Füßengetreten werden", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von "AktionDeutschland Hilft".Mit Blick auf die laufende Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der VereintenNationen und dem kommenden Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft fordert "AktionDeutschland Hilft" als Zusammenschluss von 23 deutschen zivilgesellschaftlichenNichtregierungsorganisationen die deutsche Bundesregierung auf, ihreVerantwortung wahrzunehmen und entschlossen dafür einzutreten, das Leid vonKindern, Frauen und Männern zu beenden:- Die katastrophalen Lebensumstände unzähliger Flüchtlinge in densyrischen Grenzregionen und in Europa müssen verbessert werden.- Humanitäre Hilfe muss finanziell abgesichert und durchführbarsein, d.h. der gesicherte Zugang zu den von Kriegshandlungenbetroffenen Menschen muss langfristig gewahrt sein. Dazu gehörtauch eine sofortige länger andauernde Waffenruhe.- Der Schutz von Geflüchteten durch ihre schnelle Aufnahme inDeutschland und anderen europäischen Ländern muss jetzt durchpolitische Entscheider beschlossen werden."Als Mitglied im UN-Sicherheitsrat will die Bundesregierung eine besondereVerantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt übernehmen und zurÜberwindung aktueller Krisen beitragen. Durch das konsequentere Eintreten füreine Einhaltung des humanitären Völkerrechtes will sie das humanitäre Systemstärken", erinnert Roßbach an die Prioritäten der Bundesregierung für dieMitgliedschaft in dem internationalen Gremium. "Dafür muss die Bundesregierungnoch entschiedener im UN Sicherheitsrat werben und sich nachdrücklich für denSchutz der syrischen Flüchtlinge einsetzen", fordert die geschäftsführendeVorständin. "Die aktuelle Haltung Deutschlands vermittelt Unentschlossenheit undlässt nicht erkennen, dass die gesetzten Ziele wirklich erreicht werden wollen.Wir wünschen uns, dass die deutsche Politik mehr Verantwortung übernimmt unddamit auch die Mitgliedschaft in den internationalen Gremien prägt."Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zur aktuellenSituation in Syrien. Bitte kontaktieren Sie die Pressestelle unter 0228 / 242 92- 222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die notleidenden Menschen in Syrienund den Nachbarländern entgegen:Stichwort "Flüchtlinge Syrien / Nahost"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline:0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschenHilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, umschnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führenihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so diebisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamenSpendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom DeutschenZentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfallauf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50116/4538837OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell