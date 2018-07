Bürgerinnen und Bürger bei Heirat mit Behördenleistungen zufrieden

Wiesbaden (ots) - Die Sommermonate sind eine beliebte Zeit zumHeiraten. Dafür müssen unter anderem auch Dienstleistungen derVerwaltung in Anspruch genommen werden. Die Zufriedenheit mitBehördenkontakten rund um die Eheschließung ist hoch. Das ergab dieLebenslagenbefragung des Statistischen Bundesamts zu behördlichenDienstleistungen von 2017, bei der neben der Heirat auch dieAnmeldung einer Lebenspartnerschaft erfragt wurde. Auf einer Skalavon - 2 (sehr unzufrieden) bis + 2 (sehr zufrieden) lag diedurchschnittliche Zufriedenheit hier bei 1,33. Lediglich bei derGeburt eines Kindes (1,38) und bei der gesundheitlichenWillensbekundung (1,36) waren Bürgerinnen und Bürger noch zufriedenermit der öffentlichen Verwaltung. Über alle 22 für Bürgerinnen undBürger untersuchten Lebenslagen hinweg betrug die durchschnittlicheZufriedenheit 1,07.Am wenigsten zufrieden zeigten sich die Befragten 2017 in derLebenslage Heirat/Lebenspartnerschaft mit der Verständlichkeit desRechts (0,38). Aber auch ganz praktische Aspekte wie dieÖffnungszeiten der relevanten Behörden (0,67) oder den digitalenAustausch mit ihnen (0,87) - E-Government - sahen die Befragten eherkritisch. Besondere Wertschätzung zeigten sie hingegen für derendiskriminierungsfreie Arbeit (1,78) sowie deren Unbestechlichkeit(1,83).Die Ergebnisse der Lebenslagenbefragung stehen in dem vomStatistischen Bundesamt bereitgestellten Internetangebot derRegierungsinitiative "amtlich einfach -Staat der kurzen Wege" zurVerfügung: www.amtlich-einfach.de. Für 2019 ist eine Fortsetzung derBefragung vorgesehen. In der Lebenslage Heirat/Lebenspartnerschaftäußerten sich die Befragten zu ihrer Zufriedenheit mit demEinwohnermeldeamt, dem Finanzamt, dem Jugendamt sowie dem Standesamt.Das Recht auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts ("Ehefür alle") wurde nach Abschluss der Befragung zum Oktober 2017eingeführt.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Infoteam BürokratiekostenmessungTelefon: +49 (0) 611 / 75 22 55www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell