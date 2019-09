Bürgerfest im Schloss Bellevue: Bundespräsident würdigt Ehrenamtliche - mit dabei waren 15 Lidl-Kollegen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl und brotZeit e.V. präsentieren zehnjährige erfolgreicheZusammenarbeit und gemeinsamen Einsatz für mehr ChancengerechtigkeitGroße Ehre für großes Engagement: Am 30. und 31. August war Lidlbereits zum fünften Mal zu Gast beim Bürgerfest des Bundespräsidentenim Schloss Bellevue, bei dem alljährlich ehrenamtliches Engagementgewürdigt wird. Auch diesmal hat das deutsche Staatsoberhaupt 15Lidl-Mitarbeiter nach Berlin eingeladen. "Wir sind stolz auf unsereMitarbeiter, die sich neben ihrem Job die Zeit für ehrenamtlichesEngagement nehmen. Die persönliche Einladung des Bundespräsidentenist ein verdientes Zeichen der Wertschätzung für diesen freiwilligenEinsatz", freute sich Jens Urich, Geschäftsleiter Personal bei LidlDeutschland. Im Vorfeld des Bürgerfestes konnten sich Lidl-Kollegendeutschlandweit mit ihrem Ehrenamt bewerben. Die ausgewähltenKollegen hat das Unternehmen mit ihren Familien nach Berlineingeladen.Großes Verpflegungsangebot und abwechslungsreiche MitmachaktionenDas Bürgerfest des Bundespräsidenten lockt jedes Jahr zehntausendeBesucher ins Schloss Bellevue, darunter viele Vertreter ausWirtschaft sowie Landes- und Bundespolitik. Wie schon in denVorjahren sorgte Lidl auch dieses Mal wieder für Verpflegung: AnKochstation und Vitaminbar konnten sich die Festbesucher von derFrische und ausgezeichneten Qualität der Lidl-Obst- und-Gemüsevielfalt überzeugen. Wer lieber selbst aktiv werden wollte,nahm auf dem Smoothie-Bike Platz, um sich einen eigenenFrucht-Smoothie zu erstrampeln. Weitere abwechslungsreiche Aktionenwie eine Fotobox, ein Geschicklichkeitsspiel und Federmäppchen zumBemalen erwarteten Groß und Klein am Gemeinschaftsstand von Lidl undder gemeinnützigen Initiative brotZeit e.V. EhrenamtlichebrotZeit-Helfer informierten hier über die Arbeit des von Lidlunterstützten Vereins und standen den Festbesuchern für Fragen zurVerfügung."Dass wir mit Lidl einen vertrauensvollen und verlässlichenPartner an unserer Seite haben, beweist die erfolgreicheZusammenarbeit seit mittlerweile zehn Jahren. Das Bürgerfest desBundespräsidenten ist eine tolle Gelegenheit, diese Partnerschafteiner breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, weshalb wir uns ganzbesonders freuen, mit dabei zu sein", betonte Uschi Glas,Vereinsgründerin von brotZeit e.V.Keine ausgewogene Chancengerechtigkeit für Grundschulkinder inDeutschlandLidl und brotZeit e.V. nutzten das Bürgerfest, um auf einekürzlich erschienene repräsentative Studie zur Ernährungs-,Betreuungs- und Fördersituation von Grundschülern aufmerksam zumachen, die anlässlich des Partnerschaftsjubiläums von Lidl inAuftrag gegeben wurde. Das Ergebnis: In Deutschland gibt es bislangkeine ausgewogene Chancengerechtigkeit, zehn Prozent der Grundschülergehen beispielweise ohne Frühstück in die Schule. Diese Erkenntnisunterstreicht die Bedeutung des langjährigen Engagements von Lidl undbrotZeit e.V., das zukünftig fortgesetzt wird.Alle Ergebnisse der Studie finden Sie unter:https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/190819_lidl-chancen-checkÜber brotZeit e.V.:brotZeit e.V. geht es um mehr als ein Frühstück. Der Verein möchteVoraussetzungen schaffen, um gesellschaftliche Probleme wieÜbergewicht, mangelnde Integration oder fehlendes Sozialverhalten zulösen. Dabei ist die Zeit ein entscheidender Faktor: Dasgemeinschaftliche Miteinander von Kindern und Senioren und dieErfahrung, dass sich jemand kümmert, sind ebenso wichtig für dieSchüler wie das Frühstück. Auch die inzwischen 1.200 ehrenamtlichenSenioren profitieren von der Vereinsarbeit: Das soziale Engagementgibt ihnen eine Aufgabe und sorgt dafür, dass sie trotz Ruhestandsweiterhin aktiv bleiben.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert
auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.
Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.
Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und
fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:
Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.
Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.
Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr
Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.