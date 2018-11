Berlin (ots) -Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrundbewertet das Zusammenleben in Deutschland als gut. Sorgen, dass esschlechter wird, sind allerdings nicht zu übersehen. Zu diesemErgebnis kommt eine repräsentative Erhebung des vhw - Bundesverbandfür Wohnen und Stadtentwicklung. Für den "Migrantenmilieu-Survey"wurden die Einstellungen und Lebensweisen von Zugewanderten und derenNachfahren ermittelt."Vor dem Hintergrund eines rapiden gesellschaftlichen Wandels undsich verschiebender Herkunftsstrukturen haben wir Zuwanderer undderen Nachfahren gebeten, ihren Alltag sowie ihre Sicht der Dinge zuschildern" erklärt vhw-Projektleiter Bernd Hallenberg. "Dadurch, dasswir der Befragung ein Migrantenmilieumodell zugrunde gelegt haben,konnten sehr differenzierte Stimmungsbilder entstehen - rund um dieThemen, welche die derzeitige gesellschaftspolitische Diskussion inden Städten bestimmen", so Hallenberg.Weitere Befunde des Migrantenmilieu-Surveys 2018:- Das Spektrum von Lebensentwürfen, Welt- und Gesellschaftsbildernvon Migranten wird breiter. Integration ist der großen Mehrheit unterihnen wichtig. Die eigene Kultur möchten sie dafür aber nichtaufgeben.- Ob es um Institutionen, Politik oder Sicherheit geht - dasMeinungsbild unter Migranten ähnelt dem der Gesamtgesellschaft.- Zwei Drittel der Befragten haben Diskriminierung schon selbsterfahren. Zugenommen hat das Gefühl der Benachteiligung am Arbeits-und Wohnungsmarkt sowie in Behörden.- Befragte aus Milieus mit vielfältigen Kontakten zu Einheimischenfühlen sich stärker mit Deutschland verbunden, sind weniger religiösund sprechen die Sprache besser.- In sieben von zehn Migrantenmilieus hat Religion keine überragendeBedeutung. Allerdings nimmt in einigen Milieus Religiosität zu.- Der Stellenwert der Familie ist in allen Migrantenmilieus hoch undmarkiert einen wichtigen Unterschied zur Gesamtbevölkerung.- Das Rollenverständnis bleibt mehrheitlich traditionell. Die jungenMilieus orientieren sich jedoch zunehmend an modernenGeschlechterbildern und sexueller Vielfalt.- Eine Mehrheit der Migranten möchte in die Entwicklung vonWohnquartier und Nachbarschaft einbezogen werden. Nur wenige Milieuswirken aber schon aktiv mit.- Viele Befragte wollen ihre Wohnsituation verbessern, oft auch insEigentum. Doch der aktuelle Markt und Diskriminierungserfahrungenerschweren das Vorhaben."In der migrantischen Bevölkerung wirken ähnliche Fliehkräfte wiein der Gesamtgesellschaft", kommentiert Projektleiter BerndHallenberg die Ergebnisse. "Unterschiedliche Lebenswelten lassen dieRollenbilder auseinanderdriften." Eine weitere wichtige Erkenntnis:"Hybride Identitäten" sind für viele Milieus selbstverständlich undhaben weiter an Gewicht gewonnen. Deutlich zeichnet sich ein vor zehnJahren eher seltenes Muster ab: die Verbindung von selbstbewusstemAufstiegswillen und gleichzeitigem Festhalten an Herkunft undTraditionen.Vor allem das Statusbewusste Milieu verkörpert diese Haltung.Hallenberg: "Statusbewusste wollen weder Rückzug noch Abgrenzung -sie möchten selbstbewusst teilhaben und bewahren. Insofern bilden sieden modernen Gegenentwurf zum defensiv-zurückhaltenden Verhalten, dasfür das Traditionelle Arbeitermilieu typisch bleibt, und zum Rückzugder Religiös-Verwurzelten." Für die Integrationsdebatte sei dies einewichtige Erkenntnis. Interkulturelle Konflikte "auf Augenhöhe"auszutragen könne ein Zeichen fortgeschrittener Integration bzw. vonNormalität sein.Für den Survey wurden im Auftrag des vhw durch das HeidelbergerSINUS-Institut 2.053 Bürgerinnen und Bürger über 15 Jahren mitZuwanderungshintergrund befragt. Die Stichprobe ist u.a.repräsentativ für Alter, Geschlecht, formale Bildung, Herkunftsländerbzw. -regionen und die räumliche Verteilung in Deutschland. DieErkenntnisse des Migrantenmilieu-Surveys werden in die Arbeit des vhweinfließen. Dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung gehörenrund 1.900 Mitglieder an, darunter zahlreiche Gebietskörperschaftenwie Städte und Gemeinden. Laut Prof. Jürgen Aring, vhw-Vorstand, solldie Untersuchung dazu beitragen, die Diskussion mit und überMigranten zu versachlichen. Aring: "Wer mehr über die aktuellenLebenswelten unserer Bevölkerung weiß, kann sein Verständnis vonIntegration und Gesellschaft weiterentwickeln und eine entsprechendePolitik gestalten."Weitere InformationenDer vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. istein gemeinnütziger Verband. Er engagiert sich durch Fortbildung undForschung in den Handlungsfeldern Wohnen und Stadtentwicklung für dieLeistungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaftsowie die Stärkung der lokalen Demokratie.Pressekontakt:Referat Öffentlichkeitsarbeit,Ruby Nähring, Tel.: 030 39 04 73-170, E-Mail: rnaehring@vhw.deOriginal-Content von: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., übermittelt durch news aktuell