Bündnis zur digitalen Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg

Friedrichshafen (ots) - In den Landkreisen Bodenseekreis undRavensburg startet am 1. April ein innovatives Pilotprojekt: EinBündnis, welches sich mit der Arbeitsmarktintegration vonGeflüchteten Menschen beschäftigt, setzt zur Unterstützung mitJobKraftwerk ein neues Internetportal ein.So wird es erstmals möglich sein, dass Geflüchtete Menschen selbstihre Lebensläufe und Kompetenzen erfassen können. Dies ist z.B. überSmartphones und in der Muttersprache der Geflüchteten möglich. Herauskommt ein standardisierter Lebenslauf, der übersichtlich gestaltetist und neben schulischen und beruflichen Erfahrungen auchKompetenzen darstellt. Im zweiten Schritt findet dann ein aktivesJob-Matching mit Unternehmen statt, die auf JobKraftwerk passgenaueProfile auswählen können, welche zu den offenen Stellen imUnternehmen passen.Gemeinsam mit Vertretern der Landkreise Bodenseekreis undRavensburg, der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Handwerkskammer Ulm,der Welcome Center, der VHS, des BfZ und des CJDBodensee-Oberschwaben, hat die elobau Stiftung mit seinemVorsitzenden Peter Aulmann ein Bündnis zur übergreifendenZusammenarbeit zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteteninitiiert.Das Bündnis und die elobau Stiftung versprechen sich durch dieseninnovativen Ansatz eine Beschleunigung der Integration vonGeflüchteten in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft."Die Idee, eine IT-Lösung anzubieten, die über Institutionenhinweg funktioniert, hat uns schon eine Weile beschäftigt. Wirschieben dieses Projekt nicht zuletzt deshalb gerne an, da wir einegroße Begeisterung für die Software bei Haupt- und Ehrenamtlichen imBereich der Jobintegration gespürt haben", so Aulmann zur Motivationder Stiftung, sich hier zu engagieren. Mit JobKraftwerk wurde einenPartner gefunden, der eine digitale Plattform speziell für dieBelange der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und alle an derArbeitsmarktintegration beteiligten Parteien bereitstellt.JobKraftwerk steht ab 1. April unter der Internetadressehttps://bora.jobkraftwerk.com zur Verfügung.Pressekontakt:elobau Stiftung, Peter Aulmann, Vorstandsvorsitzendere-Mail: pa@elobau-stiftung.deTelefon: +49 175 223 9465JobKraftwerk, Oliver Queck, Geschäftsführere-Mail: oliver@lq-enterprise.comTelefon: +49 173 885 8427Original-Content von: LQ Enterprise GmbH, übermittelt durch news aktuell