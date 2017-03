Bündnis kündigt Protest gegen G20-Treffen in Baden-Baden an

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Ein Bündnis verschiedener Gruppen hat Proteste gegen das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Baden-Baden angekündigt.



In der Kurstadt werden am 17. und 18. März mehr als 1500 Gäste erwartet. In der G20 sind die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer und die EU zusammengefasst. Das Bündnis "No G20 Baden-Baden" hat für den 18. März zu einer Demonstration aufgerufen.

In vielen Ländern rege sich Protest gegen die Politik der G20, teilte der Sprecher des Bündnisses, Stefan Reiner, am Donnerstag mit. "Wir möchten am 18. März in Baden-Baden zeigen, dass eine andere Welt möglich ist." Zu "No G20 Baden-Baden" gehören zum Beispiel Attac, die Grüne Jugend Baden-Württemberg und die Landesverbände der Linken und des BUND. Reiner sagte, er rechne mit etwa 1000 Teilnehmern./moe/DP/mis