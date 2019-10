Bündnis für Fachkräftenachwuchs in der Langzeitpflege / bpa fordert kommunale Wohnungskontingente speziell für Pflegekräfte und Eindämmung der Leiharbeit in der Pflege

München (ots) - Mit dem geplanten "Bündnis für Fachkräftenachwuchsin der Langzeitpflege" setzt die Staatsregierung konkrete Maßnahmenfür mehr Pflegekräfte in Bayern um. Das befürwortet der Bundesverbandprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa). "Die auf Bundesebeneim Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege gefassten Beschlüsse undgetroffenen Vereinbarungen werden mit dem Bündnis bei uns in Bayernstrukturiert zum Leben erweckt", sagt der bayerischebpa-Landesvorsitzende Kai A. Kasri. "Es ist ein klares und gutesSignal, dass sich die Staatsregierung auch die handfesten Problemevornimmt, wie zum Beispiel die Schaffung von mehr bezahlbaremWohnraum für Pflegekräfte", so Kasri. Auch die im Bündnis vertretenenKommunen müssten jetzt ihren Beitrag leisten und bezahlbareWohnungskontingente speziell für Pflegekräfte ausweisen.Die Eindämmung der Zeitarbeit in der Pflege müsse durch dasBündnis nun ebenfalls schnell auf Landesebene angegangen werden,fordert der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Joachim Görtz: "Wirwollen, dass der Einsatz von einrichtungsfremdem Personal wieLeiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern in pflege- undbetreuungsrelevanten Bereichen unterbleibt. Zeitarbeit kostet viel,bringt keine neuen Fachkräfte und hilft nicht dabei,Versorgungslücken zu schließen."Bis zum 31. Juli 2020 sollen nach den Beschlüssen der KAP in allenBundesländern Regelungen zum Einsatz von Leiharbeitskräften in denPflegeeinrichtungen vereinbart werden. "Hier kann Bayern wieder eineVorreiterfunktion einnehmen. Wir wollen dieses Thema schnell angehenund haben die Vertragspartner auf Landesebene bereits zuVerhandlungen aufgefordert", so Görtz.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehrals 1.300 in Bayern) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 089/890 44 83 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell