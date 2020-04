Bündnis fordert besseren Schutz für Arbeitsmigranten vor Corona

MÜNSTER (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchenvertretern und Sozialvereinen hat angesichts der Coronavirus-Krise bessere Schutzmaßnahmen für ausländische Arbeitskräfte gefordert.



Arbeitsmigranten in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft, der Logistik, auf dem Bau und in der häuslichen Pflege seien etwa durch ihre Wohnsituation "eine Hochrisikogruppe in der Pandemie", sagte Claudius Voigt von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in Münster am Freitag. Durch die Unterbringung in Massenunterkünften und den Sammeltransport zur Arbeit seien sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko mit dem Erreger Sars-CoV-2 ausgesetzt.

Peter Kossen vom Verein "Aktion Würde und Gerechtigkeit" fordert deshalb Corona-Tests überall dort, wo Arbeitsmigranten auf engem Raum transportiert werden und arbeiten. "Eine rasante Ausbreitung des Virus in diesen Gruppen ist nur eine Frage der Zeit!", warnte er./sb/DP/fba