Bündnis aus Umweltorganisationen, Wirtschaftsverbänden und der Gewerkschaft NGG fordert Zielquote für Mehrweggetränkeverpackungen im Verpackungsgesetz

--------------------------------------------------------------Mehr Informationenhttp://ots.de/YVKh2--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Einwegpolitik von Umweltministerin BarbaraHendricks muss gestoppt werden - Verpackungsgesetz muss Mehrwegfördern, anstatt es untergehen zu lassen - MehrwegorientierteVerbände fordern Mehrwegquote, Kennzeichnung auf dem Produkt undAusweitung der Einwegpfandpflicht auf Säfte und NektareAm 9. März steht die Zukunft des deutschen Mehrwegsystems fürGetränkeverpackungen auf dem Spiel. Die Bundestagsabgeordnetenberaten in der ersten Lesung über den aktuellen Entwurf desVerpackungsgesetzes. Umweltministerin Barbara Hendricks hat zuvor dieZielquote für ökologisch vorteilhafte Mehrweggetränkeverpackungenersatzlos gestrichen. Mit dieser Entscheidung entzieht sie demweltweit größten Mehrwegsystem jede politische und rechtlicheUnterstützung. Das Bündnis aus Deutscher Umwelthilfe (DUH), StiftungInitiative Mehrweg, mehrwegorientierten Wirtschaftsverbänden und derGewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert, anstatt dasMehrwegsystem zu demontieren, wirksame Maßnahmen zu dessen Schutzfestzulegen. Hierzu sind folgende vier Maßnahmen erforderlich: eineverbindliche Mehrwegquote von 72 Prozent, eine Kennzeichnung vonGetränkeverpackungen mit dem Wort "Einweg" und "Mehrweg" auf demProdukt, die Ausweitung der Pfandpflicht aufEinweggetränkeverpackungen für Fruchtsäfte und Nektare sowie eineAbgabe auf Einweg in Höhe von 20 Cent zusätzlich zum Pflichtpfand.Ohne diese wichtigen Ergänzungen sollten die Bundestagsabgeordnetendem Gesetzentwurf nicht zustimmen.Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf desVerpackungsgesetzes sieht - anders noch als die geltendeVerpackungsverordnung - keine Mehrwegquote mehr vor, die es zuerreichen gilt. Damit wird das erklärte Ziel des Gesetzentwurfs,Verpackungsabfälle zu vermeiden, in einem zentralen Punkt verfehltund zu Gunsten des Recyclings von Einwegplastikflaschen und Dosenaufgegeben. Dies widerspricht der verbindlichen Abfallhierarchie desKreislaufwirtschaftsgesetzes, welche die Abfallvermeidung undWiederverwendung von Verpackungen dem Recycling voranstellt. Vor demHintergrund des aktuellen Ausstiegs von Coca-Cola aus demMehrwegsystem, der auf 42 Prozent gesunkenen Mehrwegquote sowie deswachsenden Anteils von Dosen auf mehr als fünf Prozent, wäre dieAbschaffung der Mehrwegquote ein fatales politisches Signal. Die"Mehrweg-Allianz" fordert deshalb statt der Streichung der Zielquotefür Mehrweggetränkeverpackungen deren Beibehaltung bei 72 Prozent unddie Verknüpfung mit politischen Maßnahmen für den Fall derNichterreichung. Eine solche politische Maßnahme wäre die Einführungeiner Lenkungsabgabe auf unökologische Einweggetränkeverpackungen inHöhe von 20 Cent, wie diese bei Alkopops seit Jahren besteht.Eine aktuelle Umfrage der TNS Emnid GmbH belegt, dass auch mehrals zehn Jahre nach der Einführung des Einweg-Pfandes nur 45 Prozentder Bevölkerung wissen, dass es neben bepfandeten Mehrwegflaschenauch bepfandete Einwegflaschen gibt. Um die bestehendenVerwechslungsrisiken zwischen Mehrweg- und Einweggetränkeverpackungenfür Verbraucher zu minimieren, plant Umweltministerin Hendricks eineKennzeichnung von Getränkeverpackungen in der Nähe des Produktes.Allerdings gibt es im Gesetzentwurf Schlupflöcher für Discounter wieALDI und LIDL, die sie praktisch komplett von der Verantwortungbefreien, Verbraucher ernsthaft aufzuklären. Ihnen ist es beiausschließlichem Angebot von Einweggetränkeverpackungen möglich, ihregesamte Verkaufsfläche mit nur einem einzigen Hinweisschild zukennzeichnen. Weil der mehrwegorientierte Getränkehandel einMischsortiment von Mehrweg- und Einweggetränkeverpackungen anbietet,ist er zur Kennzeichnung jeder einzelnen Stellfläche gezwungen.Dadurch werden diejenigen ökonomisch benachteiligt, welche eigentlichgefördert werden sollten. Deshalb ist eine Kennzeichnung auf demProdukt die einzig sinnvolle Lösung. Diese Einschätzung teilen dieBundesländer und haben Barbara Hendricks aufgefordert, eineKennzeichnung auf dem Produkt umzusetzen.Ökologisch führt die von Barbara Hendricks vorangetriebeneEinwegpolitik zu immer größeren Abfallbergen und der Verschwendungwertvoller Ressourcen: Schon jetzt werden für mehr als 17 MilliardenEinweg-Plastikflaschen pro Jahr in Deutschland über 600.000 TonnenRohöl und Erdgaskondensate verbraucht und mehr als elf MilliardenKilowattstunden Energie eingesetzt. Mit dieser Energiemenge könntenalle Einwohner Berlins ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Würdeman alle alkoholfreien Getränke ausschließlich in Mehrweg- statt inEinwegflaschen abfüllen, ließen sich jedes Jahr 1,25 Millionen TonnenCO2 einsparen. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 575.000Mittelklassewagen, die im Durchschnitt 15.000 Kilometer pro Jahrfahren. Dieser wichtige Beitrag von Mehrwegflaschen zur Erreichungder deutschen Klimaschutzziele steht durch die Streichung derMehrwegzielquote auf dem Spiel.Die Einwegpolitik der Umweltministerin gefährdet auch mehr als145.000 überwiegend regionale Arbeitsplätze. Wird die Mehrwegquotegestrichen, werden Investitionsentscheidungen im Mehrwegbereicherschwert oder verhindert. Wenige Discounter und multinationaleGetränkeproduzenten werden die Nutznießer sein. Zahlreichemittelständische Abfüller, der Getränkefach- und Einzelhandel, sowiein beachtlichem Umfang die Arbeitnehmer im Mehrwegbereich, werdenhingegen die Verlierer einer solchen Entwicklung sein. Darüber hinaussollte die Einwegpfandpflicht auf Säfte und Nektare ausgeweitetwerden, um die Mehrwegprodukte in diesem Bereich zu stützen. Im vonder Einwegpfandpflicht befreiten Saft- und Nektarbereich ist dieMehrwegquote inzwischen unter fünf Prozent abgestürzt, wobei sie inden Getränkesegmenten mit einer Pfandpflicht auf Einwegverpackungendagegen zwischen 20 und 80 Prozent liegt. Hinzu kommt, dass niemandnachvollziehen kann, warum dieselbe Einwegplastikflasche mit Colabepfandet, aber mit Saft unbepfandet sein soll. Die Pfandpflichtsollte nicht nach dem Inhalt, sondern anhand der Verpackungsartfestgelegt werden. Doch Barbara Hendricks möchte die völlig unverständlichen und kontraproduktiven Ausnahmen von Säften und Nektaren aus der Einwegpfandregelung beibehalten. Einweg-Plastikflaschen und Getränkedosen werden nach der Verpackungsverordnung jedoch als ökologisch nicht vorteilhafte Verpackungen eingestuft und sollten daher grundsätzlich und unabhängig vom Füllgut einer Pfandpflicht unterliegen.