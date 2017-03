Berlin (ots) - Das Bündnis Reichtum Umverteilen setzt im Wahljahr2017 auf soziale Gerechtigkeit und startet pünktlich zumBundestagswahlkampf die Kampagne "Reichtum umverteilen - eingerechtes Land für alle!". Insgesamt 30 Organisationen, vonGewerkschaften über Wohlfahrts- und Jugendverbände bis hin zuMigranten- und Umweltorganisationen, haben sich im Bündniszusammengeschlossen, das heute in der Bundespressekonferenz in Berlinerstmals gemeinsam öffentlich auftrat. Strategisches Ziel ist es,neben der Frage der sozialen Gerechtigkeit die Steuer- undUmverteilungspolitik in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken.Gefordert werden unter anderem die stärkere Besteuerung finanzstarkerUnternehmen sowie großer Vermögen, Einkommen und Erbschaften."Die soziale Spaltung hat ein Ausmaß angenommen, das unerträglichist", so Frank Bsirske, Vorsitzender der VereintenDienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Seit Jahrzehnten nähmenweltweit und in Deutschland soziale Ungleichheit, Unsicherheit undUngerechtigkeit zu. Zentraler Schlüssel für eine gerechtere undbessere Politik für alle sei eine steuerpolitische Kehrtwende.Deshalb müssten Millionäre und Milliardäre stärker zur Finanzierungöffentlicher Aufgaben herangezogen werden, so Bsirske.Dem enormen privaten Reichtum stehe eine massive öffentliche Armutgegenüber, die in immer mehr Kommunen deutlich sichtbar werde."Deutschland fährt auf Verschleiß. Aus finanzieller Not werdenvielerorts Ausgaben für Kultur, Soziales und Bildung über dieSchmerzgrenze hinaus zusammengestrichen. Eine solidarische Steuer-und Finanzpolitik ist letztlich die Nagelprobe und derGlaubwürdigkeitstest für einen jeden, der mit dem Versprechen einesguten Sozialstaats und mehr sozialer Gerechtigkeit antritt", soUlrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des ParitätischenGesamtverbands."Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft zeigt sich auchauf den Wohnungsmärkten. Wir brauchen dauerhaft preisgebundeneSozialwohnungen, mindestens 80.000 zusätzlich im Jahr, daneben einbedarfsgerechtes Wohngeld sowie die Übernahme tatsächlichangemessener Wohnkosten bei den Regelsätzen in Hartz IV. Auch deshalbmüssen finanzstarke Konzerne, große Vermögen, Milliardäre oderMillionäre stärker als bisher an den Kosten des Gemeinwohls beteiligtwerden. Reichtum umverteilen heißt, Steuergerechtigkeit herstellen,Steuerschlupflöcher schließen und Steueroasen trockenlegen", soUlrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes.Die ungleiche Vermögensverteilung gehe weltweit einher mitungleichen Machtverhältnissen und sei damit auch in Deutschland eineernstzunehmende Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt,warnt das Bündnis. Barbara Eschen, Sprecherin der NationalenArmutskonferenz und Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburgbetont: "Deutschland ist ein reiches Land. Umso skandalöser ist es,dass so viele Menschen in Deutschland abgehängt sind, weil sie armsind. Der Reichtum in Deutschland muss umverteilt werden. Und es mussendlich Schluss damit sein, verschiedene Gruppen von Bedürftigengegeneinander aus zu spielen."Bestärkt in seinen Forderungen sieht sich das Aktionsbündnis auchdurch den aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung,in dem diese selbst vor einer zu starken Spaltung der Gesellschaftwarnt und einräumt, dass Beschäftigte ihre Anstrengungen vielfach alsnicht ausreichend respektiert empfänden, Langzeitarbeitslose nichtproportional vom deutschen Job-Boom profitierten und derDienstleistungsbereich bei den Lohnsteigerungen hinterherhinke. "Wirteilen diese Diagnose. Jetzt gilt es, den Worten Taten folgen zulassen. Wer Armut bekämpfen will, muss die Tarifbindung stärken unddie gesetzliche Rente stabilisieren und schrittweise wieder anheben",so ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske.Mehr Informationen, Unterlagen zur Pressekonferenz und Kontaktunter: www.reichtum-umverteilen.dePressekontakt:Der Paritätische Gesamtverband, Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,pr@paritaet.orgVereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),Tel.030/6956-1011/1012,pressestelle@verdi.deOriginal-Content von: B?ndnis "Reichtum Umverteilen - ein gerechtes Land f?r alle!", übermittelt durch news aktuell