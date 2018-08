Bündnis Entwicklung Hilft: Seenothelfer nicht zur Zielscheibe machen

Berlin (ots) - Zum Internationalen Tag der Humanitären Hilfe am19. August appelliert das Bündnis Entwicklung Hilft an dieeuropäische Staatengemeinschaft, langfristige Lösungen für dieFlüchtlinge auf dem Mittelmeer zu vereinbaren."Humanitäre Helferinnen und Helfer leisten in Notsituationen eineunverzichtbare Arbeit", sagt Bündnis-Geschäftsführer Peter Mucke."Sie dürfen dabei niemals zur Zielscheibe werden." Dies gilt fürAngriffe auf Leib und Leben von Helferinnen und Helfern inKriegsgebieten ebenso wie für die Kriminalisierung von privaterNothilfe, die derzeit Seenotretterinnen und -rettern im Mittelmeerwiderfährt.Das Bündnis Entwicklung Hilft unterstützt die privateSeenotrettung und fordert dringend wirksame Anstrengungen dereuropäischen Staatengemeinschaft, um das Sterben im Mittelmeer zubeenden. "Es ist nur ein erster Schritt, dass das RettungsschiffAquarius diesmal wieder an einem Hafen anlegen konnte", sagt PeterMucke. "Jedoch braucht es eine langfristige und verbindlicheeuropäische Lösung für alle Menschen, die über das Mittelmeerfliehen."Da politische Konflikte die vorrangige Ursache für die globalenFlüchtlingsbewegungen sind, müssen langfristige und stabile Lösungenauf internationaler Ebene gefunden werden. Zu einer nachhaltigenEntwicklung zählt außerdem insbesondere die Eingrenzung desKlimawandels, der die Ursachen von Hunger, Armut und Gewaltverschärfen wird. Das Bündnis Entwicklung Hilft ruft dieinternationale Staatengemeinschaft dazu auf, ihre gemeinsameVerantwortung anzuerkennen und die Entwicklung globaler Lösungenvoranzutreiben.Der Internationale Tag der humanitären Hilfe findet jährlich am19. August statt. Der UN-Tag würdigt das Engagement von humanitärenHelferinnen und Helfern weltweit. Unter dem Hashtag #notatarget(deutsch: "keine Zielscheibe") wird deren Bedrohung, vor allem durchWaffengewalt, angeprangert.Pressemitteilung als PDF: http://ots.de/u1KcYrMehr Informationen:www.entwicklung-hilft.deBrot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes,Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder German Doctors,Oxfam und Plan International leisten als Bündnis Entwicklung Hilftakute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.Pressekontakt:Bündnis Entwicklung HilftPressestelleTel.: 030-278 77 393presse@entwicklung-hilft.deOriginal-Content von: Bündnis Entwicklung Hilft, übermittelt durch news aktuell