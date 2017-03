Bündelung der sozialliberalen und humanistischen Kräfte in Deutschland

Berlin (ots) - Die Vorstandsmitglieder der Bundesvorstände vonmehreren bundesweit tätigen Parteien und Organisationen mitzukunftsorientierten, humanistischen, sozialliberalen undlinksliberalen Werten haben angekündigt, am 21. März 2017 einegemeinsame Pressekonferenz in Berlin abzuhalten. Aufgrundweitgehender inhaltlicher und programmatischer Überschneidungen habendie Akteure im November 2016 Gespräche über eine politischeKooperation aufgenommen. "Im Dialog wurde uns bewusst, dass eineZersplitterung sozialliberaler und humanistischer Bewegungen inDeutschland besteht. Dieser wollen wir in einem transparenten Prozessgemeinsam entgegentreten", heißt es seitens der Beteiligten. Undweiter: "Wir leiten mit einer großen, bundesweit angelegtenInitiative die Wende für einen Neuanfang sozialliberaler undhumanistischer Bewegungen in Deutschland ein."Über diesen Prozess, der in allen Parteien und Organisationen nunangeschoben wird, soll im Rahmen einer Pressekonferenz informiertwerden. Bereits zuvor wurde seitens der Beteiligten vereinbart, ihreMitglieder über die bevorstehende Pressekonferenz zu informieren. Diegemeinsame Pressekonferenz der Parteien und Organisationen findet am21. März, um 10.30 Uhr, im Tagungsraum Margaret River im AdinaApartment Hotel Berlin Mitte, Platz vor dem Neuen Tor 6, 10115Berlin, statt.Die Pressekonferenz wird zudem für Mitglieder und Interessierteunter www.piratenpartei.de, unter www.youtube.com/user/Piratenparteiund die Social-Media-Kanäle der am Prozess beteiligten Parteien liveins Internet übertragen.Pressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseAlle Mitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/category/pm/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell