Bülent Ceylan über den Abschied von seinem Vater (FOTO)

Hamburg (ots) -Ernste Töne von Comedy-Star Bülent Ceylan (41): ImExklusiv-Interview mit GALA (Ausgabe 11/17, ab morgen im Handel)spricht der deutsch-türkische Entertainer offen über dasAbschiedsritual nach dem Tod seines Vater. Die Situation warkompliziert. "Er war Moslem - er wollte muslimisch beerdigt werden.Ich gehöre keiner Religion an, obwohl ich an Gott glaube, und meineMutter ist katholisch." In dieser Lage, so Bülent Ceylan, sei seinBodyguard und enger Freund Ali an seiner Seite gewesen. "Er wusstesofort, was zu tun ist, es ist ja seine Religion. Am Ende habe ichmeinen toten Vater sogar nach dem muslimischen Ritual gewaschen. Alihat mir die Kraft dazu gegeben."