Unterföhring (ots) -Sie fliegen unter der Decke, sie fliegen auf die Nase, sie fliegenvom Hocker und sie fliegen durch die Falltür. "Hier fliegen mehrLeute als am Berliner Flughafen", freut sich Bülent Ceylan. Doch inder zweiten Ausgabe seiner neuen Comedy-Gameshow "Game of Games" amFreitag, 21. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 werden die Kandidatennicht nur durch den Schleudergang gedreht oder hängen gelassen,sondern können auch noch etwas lernen: Wer hätte z.B. gewusst, dasslaut §183 Strafgesetzbuch nur Männer für exhibitionistischeHandlungen bestraft werden können?Bei "Genial daneben" um 21:45 Uhr bekommen Hella von Sinnen undWigald Boning in dieser Woche Rate-Unterstützung von Chris Tall,Simon Pearce und Torsten Sträter.In "Mord mit Ansage" um 22:45 Uhr stellen Martin Klempnow, HorstLichter, Joyce Ilg, Caro Frier, Sascha Korf und Chris Tall ihrImprovisationstalent bei einem ungeklärten Tod in derMechaniker-Werkstatt unter Beweis.Wer den besten Witz erzählt, machen Rainer Calmund, Janine Kunze,Guido Cantz und Lydia Prenner-Kasper mit Gastgeber Hugo Egon Balderin "Richtig witzig" um 23:45 Uhr untereinander aus.Der SAT.1-Fun-Freitag mit "Game of Games" (20:15 Uhr), "Genialdaneben" (21:45 Uhr), "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr) und "Richtigwitzig" (23:45 Uhr)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra Dandl, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1169, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell