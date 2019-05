Unterföhring (ots) - Starkes Team für starke Stimmen! MichaelPatrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss suchen für"The Voice Senior" Deutschlands größte Gesangstalente ab 60 Jahren.SAT.1 zeigt die zweite Staffel der erfolgreichen Musikshow im Winter2019.Die erste Staffel von "The Voice Senior" punktete zumJahreswechsel 2018/19 beim TV-Publikum mit Marktanteilen von bis zu13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen*. Produziert wird "The VoiceSenior" von Talpa Germany.*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:21.05.2019Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell