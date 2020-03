Bühne frei für die Bromelie / Die Trend-Pflanze im Portrait (FOTO)

Essen (ots) - Sie ist Dschungelkönigin, Designermuse und Obsession von Plantfluencern: die Bromelie. Mit ihrer exzentrischen Erscheinung und zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften hat sich die tropische Schönheit als Must-have der neuen Dekade etabliert.Extravaganter Eyecatcher für jedes InterieurBromelien sind bekannt für ihre surreale Optik. Mit ihren farbenfrohen Kelchen und bizarren Blättern wirken sie fast als kämen sie von einem anderen Stern. Gerade weil sie so vielseitig ist, lässt sich die Bromelie in jedes Interieur bestens integrieren. Eine prächtige Aechmea-Bromelie mit abstrakten Lanzenblättern etwa verhilft selbst minimalistisch eingerichteten Räumen zu tropischen Vibes. Glanz und Glamour verbreitet die Vriesea im goldenen Topf. Besonders gut harmoniert sie mit Marmortischen, Ledersofas oder Messingleuchten. Mutige Designliebhaber kombinieren die knallige Farbe der roten Guzmania mit ornamentalen Teppichen, afrikanischen Flechtkörben und seidenen Kissen im Asia-Style. So entsteht eine ausdrucksstarke Fusion aus verschiedenen kulturellen Komponenten.Ein Bravourstück der NaturBromelien erstrahlen je nach Gattung in feurigem Rot, sinnlichem Pink oder leuchtendem Gelb. Fälschlicherweise werden diese farbenfrohen Pflanzenkomponenten dabei häufig für Blüten gehalten, tatsächlich sind es aber trichterförmig angeordnete Hochblätter (sog. Brakteen). So ist auch die Ananas eine bekannte Vertreterin der Bromeliengewächse - anstatt des farbigen Hochblatts wächst bei ihr allerdings die Frucht aus der Blattrose heraus.Fun Fact: Die Bromelie hilft gegen nächtliches SchnarchenEinige Bromelienarten wie die Ananas, die Aechmea oder die Vriesea produzieren im Vergleich zu anderen Zimmerpflanzen deutlich mehr Sauerstoff in der Nacht. Steht eine Bromelie im Schlafzimmer, werden die Atemwege erweitert und das Schnarchen reduziert. Daher wird sie im Volksmund auch "Anti-Schnarchpflanze" genannt.Richtige Pflege der exotischen DschungelpflanzeIn ihrer Heimat, den tropischen Urwäldern Uruguays und den rauen Gebirgsregionen der südamerikanischen Anden, wächst die Bromelie häufig auf oder unter Bäumen. Die Baumkronen bieten der Bromelie Schutz vor starker Sonneneinstrahlung. Ein derartiges Habitat liebt die Dschungelkönigin auch als Zimmerpflanze in der Wohnung. Wird die Bromelie an einem warmen, halbschattigen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung platziert, so belohnt sie ihren Besitzer mit spektakulären Farben und einem tropischen Look. Wie sieht es aber mit dem Gießen aus? In freier Natur fangen Bromelien Regenwasser in ihrem Trichter auf. So wird bei den meisten Bromelienarten die in der Mitte liegende Rosette großzügig mit weichem Wasser befüllt. Es sollte immer ein wenig Wasser in dem Trichter verbleiben. Damit es nicht faulig wird, sollte es alle drei bis vier Wochen ausgewechselt werden. Die Erde der Bromelie wird eher sporadisch bewässert und gedüngt. Da die Bromelie ihre Nährstoffe aus der Luft aufnimmt, braucht sie kein nährendes Pflanzensubstrat. Dieses dient lediglich der Standfestigkeit und kann auch in Form von Kieselsteinen, Torfmoos oder dekorativen Holzstücken angelegt werden.Weitere Informationen und Inspirationen rund um die Bromelie gibt es auf http://www.bromelia.info. Hochauflösendes Bildmaterial zur Bromelie finden Sie hier: http://bit.ly/buehne_frei_fuer_die_bromelie Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Bromelia.info". Beleg erbeten.Über Kooperation BromelieDie Bromelie ist wirklich eine Pflanze von heute. Eine individuelle und eigenwillige Erscheinung mit einer langen Lebensdauer, bei der Pflegemaßnahmen so gut wie überflüssig sind. Es gibt im Handel mehr als achtzig verschiedene Bromelien-Arten, die zu den aktuellen Einrichtungstrends passen. Die Kooperation Bromelie, ein Kooperationsverband der niederländischen und belgischen Bromelienerzeuger und -züchter, möchte ihre Begeisterung für die Bromelie teilen. Aus diesem Grund bietet sie Inspirationen und Informationen an, um den Konsumenten die Schönheit und Vielseitigkeit der Bromelie mit ihrer lebhaften und kraftvollen Ausstrahlung erleben zu lassen. http://www.bromelia.infoPressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Bromelia.infoTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133928/4548245OTS: Bromelia.infoOriginal-Content von: Bromelia.info, übermittelt durch news aktuell