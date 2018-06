Bühler kauft im Bereich Vakuumbeschichtung einen Hersteller von Komponenten

Uzwil (awp) - Der Technologiekonzern Bühler kauft in den USA die im Bereich der Vakuumbeschichtung tätige Sputtering Components. Das Unternehmen stellt Komponenten für Anlagen zur grossflächigen Beschichtung her, die beispielsweise in der Herstellung von Architekturglas, Displays oder von flexiblen Verpackungsmaterialien zum Einsatz kommen, teilen die Ostschweizer am Mittwoch mit. Einen Kaufpreis nennt Bühler in der Mitteilung nicht, dazu sei Stillschweigen vereinbart ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten