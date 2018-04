Bühler eröffnet Standort für Tierfutter und Getreide in China

Uzwil SG (awp/sda) - Der Technologiekonzern Bühler hat in Changzhou in China ein neues Produktions-, Forschungs- und Entwicklungszentrum für Tierfutter und Getreidelogistik eröffnet. Damit ergänzt der Konzern sein globales Fabrikations- und Servicenetz.

Der neue Standort mit einem vierstöckigen, 200'000 Quadratmeter grossen Neubau diene vor allem der rasch wachsenden Tierernährungsindustrie und dem Getreidelogistik-Geschäft, teilte Bühler am Freitag am Hauptsitz in Uzwil SG mit. ... Mehr lesen…

