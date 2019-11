Büchersegment wächst im Warenhaus / Galeria Karstadt Kaufhof und Hugendubel weiten Zusammenarbeit aus

Essen (ots) - Nach vier gemeinsam erfolgreichen Jahren mit HugendubelShop-in-Shops bei Karstadt wird das Büchersortiment nun bis Ende 2020 auf dieGaleria Kaufhof-Filialen ausgerollt. Mit fast 180 Filialen hat sich dasmarkterprobte Büchersortiment in den Warenhäusern dann mehr als verdoppelt.Hugendubel übernimmt dabei Einkauf, Logistik und Warenpräsentation, während derVerkauf durch Galeria Karstadt Kaufhof erfolgt. Auf den 30 bis 50 qm großenFlächen wird es neben Bestsellern und Reiseliteratur eine breite Auswahl anBelletristik, Sachbüchern und Ratgebern geben. Ein ausgewähltesKinderbuchsortiment finden die Kunden zukünftig in den Spielwarenabteilungen.Thomas Wanke, Chief Sales Officer von Galeria Karstadt Kaufhof sagt: "Beigezielter Auswahl im Hinblick auf unsere Kundschaft, sind Buchsortimente imWarenhaus eine Erfolgsgeschichte und hochprofitabel. Unser Partner Hugendubelversteht es, genau solche Topseller für uns maßgeschneidert zusammenzustellen.Durch die Ausweitung unserer Kooperation auf die Kaufhof-Filialen können wirunserer Kundschaft nun flächendeckend in rund 180 Filialen bundesweit einattraktives Buchsortiment anbieten."Maximilian Hugendubel, geschäftsführender Gesellschafter von Hugendubel: "Wirfreuen uns sehr über den Ausbau unserer Zusammenarbeit. Das bisherige Konzepthat sich für beide Seiten als Erfolg erwiesen: Ausgewählte Titel, eineansprechende Frontalpräsentation sowie ein hochwertiger Ladenbau mitSitzmöglichkeiten orientieren sich an den Bedürfnissen der Kunden."Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4449526OTS: Karstadt Warenhaus GmbHOriginal-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell