Bücherherbst 2019: Das ZDF und die Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Mainz (ots) -Vom 16. bis 20. Oktober 2019 öffnet die Frankfurter Buchmesse ihrePforten. Das ZDF berichtet, sendet vom Messegelände und ist live vorOrt in Halle 3.1 mit einem Stand sowie dem Autorenforum "Das BlaueSofa".Ab Mittwoch, 16. Oktober, 10.30 Uhr, werden wieder mehr als 80Autoren auf dem Blauen Sofa Platz nehmen. Das gemeinsame Autorenforumvon Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat befindet sichin Halle 3.1 (K+L 25). Gesprächspartner auf dem Blauen Sofa sind zumBeispiel der Gewinner des Deutschen Buchpreises, der am 14. Oktobergekürt wird, oder der Friedenspreisträger des Deutschen BuchhandelsSebastião Salgado, aber auch Joachim Gauck, Anselm Grün, PhilippTingler, Richard David Precht, Terézia Mora, Jojo Moyes, ColsonWhitehead, Reyhan Sahin aka Lady Bitch Ray, Necla Kelek, DorisDörrie, Thomas Gottschalk, Felicitas Hoppe, David Wagner, DenisScheck, Deniz Yücel, Ursula März, Sascha Lobo, Ulrich Tukur,Sebastian Fitzek, Jens Bisky, Jostein Gaarder und die diesjährigeZDF-aspekte-Literaturpreisträgerin Miku Sophie Kühmel. Nachmittagsfindet auf dem Blauen Sofa täglich "Die blaue Stunde" statt, einGespräch mit mehreren Autoren, die über verschiedene Themendiskutieren. Die halbstündigen Gespräche vom Blauen Sofa sind liveunter dasblauesofa.zdf.de zu verfolgen. Dort findet sich auch dasProgramm. Später sind die Gespräche in der ZDFmediathek abrufbar.In "aspekte extra: Die Frankfurter Buchmesse 2019" stellen die"aspekte"-Moderatoren Katty Salié und Jo Schück am Donnerstag, 17.Oktober, 0.40 Uhr, im ZDF die Messehöhepunkte vor. Sie treffen denGewinner des Deutschen Buchpreises, sprechen mit verschiedenenAutoren über Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall und unternehmeneinen literarischen Streifzug durch Norwegen, das Gastland derBuchmesse. Mit dem Autor Bernd Brunner ergründen sie dieKulturgeschichte einer Himmelsrichtung - die des Nordens.Im "Literarischen Quartett von der Frankfurter Buchmesse"diskutieren Volker Weidermann, Christine Westermann und Thea Dorn mitSchriftstellerin Sibylle Berg als Gast über die Neuerscheinungen vonNora Bossong, Nick Drnaso, Eugen Ruge und Norbert Scheuer. "DasLiterarische Quartett" wird mit Publikum am Donnerstag, 17. Oktober2019, um etwa 17.30 Uhr am Stand vom "Blauen Sofa" aufgezeichnet; imZDF zu sehen ist es am Freitag, 18. Oktober 2019, 23.00 Uhr.Am Sonntag, 20. Oktober 2019, 12.30 Uhr, findet auf dem BlauenSofa "Lass uns reden!" statt, das ZDFkultur-Webformat für brisanteThemen. Jo Schück debattiert mit Dr. Reyhan Sahin und Necla Kelek,zwei Feministinnen mit Migrationshintergrund, die sich für dieSelbstbestimmung islamischer Frauen stark machen - und doch sehrkonträre Standpunkte vertreten. "Lass uns reden!" ist live beihttps://zdfkultur.de in der ZDFmediathek und auf der Facebook-Seitevon ZDFkultur zu sehen.Am Sonntag, 20. Oktober 2019, 1.10 Uhr, zeigt das ZDF "Die langeNacht des Blauen Sofas", eine dreistündige Zusammenfassung mit denHighlights der Gespräche auf dem Blauen Sofa. 3sat, dasGemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, sendet am 20.Oktober bereits um 11.30 Uhr einen 90-minütigen Zusammenschnitt derGespräche.Das interaktive Online-Tool "Dein Buch" (https://dein-buch.zdf.de)ist auf der Frankfurter Buchmesse mit einem Touchscreen vertreten.Außerdem werden mit Moderatoren und Autoren vom "Blauen Sofa" neueLiteraturempfehlungen erstellt. Unter https://dein-buch.zdf.deerhalten Nutzer mit nur wenigen Klicks individuelleLiteraturempfehlungen. Hinter jedem empfohlenen Titel verbergen sichkurze Video-Buchbesprechungen von Literaturexperten.Pressemappe zum ZDF auf der Buchmesse: https://kurz.zdf.de/Lr3Y/"Das Blaue Sofa" in der ZDFmediathek: https://dasblauesofa.zdf.dePressemappe zu "aspekte":https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/"aspekte" in der ZDFmediathek: https://aspekte.zdf.dePressemappe zu "Das Literarische Quartett":https://presseportal.zdf.de/pm/das-literarische-quartett-1/"Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek:https://dasliterarischequartett.zdf.deZDFkultur: https://zdfkultur.de"Dein Buch": https://deinbuch.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos (aktuelle ab 17. Oktober 2019) sind erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frankfurterbuchmesse2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell