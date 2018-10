Bücherherbst 2018: Das ZDF und die 70. Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Mainz (ots) -Vom 10. bis zum 14. Oktober 2018 öffnet die Frankfurter Buchmesseihre Pforten: Das ZDF berichtet, sendet von der Buchmesse, ist miteinem Stand in Halle 3.1. sowie dem Autorenforum "Das blaue Sofa" vorOrt und hat ein neues Online-Angebot.Mit Beginn der Frankfurter Buchmesse startet dasZDF-Online-Angebot https://deinbuch.zdf.de. Mit ihm kann der Nutzerimmer wieder neue Lieblingsbücher entdecken. Er klickt sich durchGegensatzpaare und schon zeigt ihm "Dein Buch", welchen Roman, Krimioder welches Sachbuch als nächstes auf der persönlichen Leselistestehen könnte. Die gesamte Buchauswahl, die ständig ergänzt wird,treffen Literaturexperten, die auch die Bücher vorstellen."Das Literarische Quartett" am Freitag, 12. Oktober 2018, 23.00Uhr, kommt von der Buchmesse. Volker Weidermann, ChristineWestermann, Thea Dorn und - als Gast - der Literaturkritiker DenisScheck diskutieren auf dem "Blauen Sofa" über die Neuerscheinungenvon Karen Duve, Richard Powers, Stephan Thome und David FosterWallace.In "aspekte extra: Die Frankfurter Buchmesse 2018" am Freitag, 12.Oktober 2018, 24.00 Uhr, stellen die beiden "aspekte"-ModeratorenKatty Salié und Jo Schück die Messehöhepunkte vor. Sie sprechen zumBeispiel mit der Schriftstellerin Karen Duve über ihren neuen Roman"Fräulein Nettes kurzer Sommer", unternehmen einen literarischenStreifzug durch die Präsentation des Buchmessen-Gastlands Georgienund gehen der Frage nach, was Andy Warhol wohl mit Micky Mouseverbindet. Außerdem gibt es Tipps für kreatives Schreiben von denSchriftstellern Martin Amis und Daniel Kehlmann.Auf dem "Blauen Sofa", dem gemeinsamen Autorenforum vonBertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat, werden in Halle3.1 (Stand: K25, L25) weit über 80 Autoren Platz nehmen. Neben demfrisch gekürten Gewinner des Deutschen Buchpreises sind das zumBeispiel Nino Haratischwili, Teresa Präauer, Christian Berkel, UlrikeDraesner, Michelle Hunziker, Wolf Haas, Jonas Jonasson, Juli Zeh,Adolf Muschg, Dörte Hansen, Stephan Thome, die Friedenspreisträgerdes Deutschen Buchhandels 2018 Aleida und Jan Assmann, BurghartKlaußner, Olivier Guez, Sigmar Gabriel, Linn Ullmann und FrancescaMelandri.Von Mittwoch bis Samstag, jeweils ab 17.00 Uhr, gibt es "Die BlaueStunde", ein Gesprächsforum mit mehreren Autoren, die über einaktuelles Thema diskutieren.Die halbstündigen Gespräche vom "Blauen Sofa" können Zuschauertäglich live unter https://buchmesse.zdf.de verfolgen. Dort findetsich auch das Programm des "Blauen Sofas". Anschließend sind dieGespräche in der ZDFmediathek abrufbar.Eine dreistündige Zusammenfassung mit den Highlights der Gesprächeauf dem "Blauen Sofa" sendet das ZDF am Sonntag, 14. Oktober 2018,1.05 Uhr, in "Die lange Nacht des blauen Sofas". Ein 90-minütiges"Best-of" der Gespräche zeigt zuvor schon 3sat, dasGemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, am Sonntag, 14.Oktober 2018, 11.25 Uhr.Pressemappe: https://ly.zdf.de/xx0/https://buchmesse.zdf.dehttps://dasliterarischequartett.zdf.dehttps://aspekte.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frankfurterbuchmesse2018. AktuelleBilder sind ab 12. Oktober 2018, 10.00 Uhr, verfügbar.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell