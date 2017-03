Bücherfrühling 2017: Das ZDF und die Leipziger Buchmesse (FOTO)

Mainz (ots) -Vom 23. bis 26. März 2017 ist das ZDF mit dem "Blauen Sofa" aufder Leipziger Buchmesse präsent. Auch die ZDF-Kultursendung "aspekte"am Freitag, 24. März 2017, 23.00 Uhr, widmet sich ganz der Literatur.Am Dienstag, 28. März 2017, 0.35 Uhr, sendet das ZDF die Highlightsder Gespräche in "Die lange Nacht des blauen Sofas".Katty Salié und Jo Schück führen am Freitag, 24. März 2017, 23.00Uhr, durch die "aspekte"-Sendung und stellen die interessantestenBücher des Frühjahrs vor. Jo Schück ist dafür als Reporter auf derLeipziger Buchmesse unterwegs. "aspekte" porträtiert außerdem dieSchriftstellerin Olga Grjasnowa, die mit "Gott ist nicht schüchtern"jüngst einen Roman über syrische Fluchtschicksale geschrieben hat,und besucht die Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx in den USA. Ihraktueller Roman heißt "Aus hartem Holz". Sachbuchautor FriedemannKarig ist, neben der Sopranistin Sonya Yoncheva, Gast im Studio. Erspricht darüber, "Wie wir lieben - Vom Ende der Monogamie".Auf dem "Blauen Sofa" in Leipzig 2017 nehmen ab Donnerstag, 23.März 2017, etwa 60 Autoren Platz. Katty Salié, Daniel Fiedler, LuziaBraun und andere moderieren die Gespräche. Erwartet werden unteranderen Götz Aly, Nora Bossong, Mathias Enard, der in diesem Jahr denLeipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhält, JosteinGaarder, Josef Haslinger, Wladimir Kaminer, Dagmar Manzel, EvaMenasse, Claudio Magris, Clemens Meyer, Anne Weber und FeridunZaimoglu. Das Programm findet man unter http://das-blaue-sofa.de. Um17.00 Uhr schlägt täglich "Die Blaue Stunde": eine Gesprächsrunde mitmehreren Autoren. Direkt nach der Verleihung des Preises derLeipziger Buchmesse am Donnerstag nehmen die drei Gewinner auf demKult-Sofa Platz. Am Freitag steht Luther im Mittelpunkt, und amSamstag findet ein "Krimi SpeeDating" statt.Wer nicht selbst in Leipzig ist, kann die Gespräche live imInternet unter http://buchmesse.zdf.de oder http://das-blaue-sofa.deverfolgen oder in der ZDF-Mediathek als Video abrufen. Die Highlightsvom Blauen Sofa sendet 3sat in zwei 90-minütigen Zusammenfassungen,jeweils nachts, am Freitag, 24. März 2017, 1.50 Uhr, und am Samstag,25. März 2017, 3.35 Uhr. Eine dreistündige Zusammenfassung derGespräche zeigt das ZDF am Dienstag, 28. März 2017, 0.35 Uhr, in "Dielange Nacht des Blauen Sofas".Seit 2000 hat sich das "Blaue Sofa" als gemeinsames Autorenforumvon Bertelsmann, dem ZDF und Deutschlandradio Kultur (seit 2008) aufden Buchmessen in Leipzig und Frankfurt etabliert. Im Halbstundentaktpräsentieren sich dort namhafte Autorinnen und Autoren und stellensich den Fragen von Journalisten des ZDF und Deutschlandradio Kultur.Gespräche live ab Donnerstag, 23 März 2017, 10.30 Uhr:http://buchmesse.zdf.dehttp://das-blaue-sofa.dehttp://aspekte.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030-2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 â^' 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131-70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/buchmesse. Ab Freitag, 24. März2017, 13.00 Uhr, werden aktuelle Fotos ergänzt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell