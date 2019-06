Bücher statt Fiesta - Autobauer lesen vor (FOTO)

Köln (ots) -- Ford Ehrenamtler engagieren sich bei "LeseWelten"- Durch Vorlesen werden Konzentrationsfähigkeit und Deutschkenntnissetrainiert- Zehn Flüchtlingsfamilien profitieren von dem Projekt15 Ford Ehrenamtler engagieren sich bei dem Projekt "LeseWelten"der Kölner Freiwilligenagentur. Vorgelesen wird seit dem 23. Mai anverschiedenen Orten in Köln. Ziel dieser vorerst noch bis zumJahresende laufenden Aktion ist es, Flüchtlingskindern und ihrenFamilien durch Vorlesen eine Hilfestellung zu geben, ihreDeutschkenntnisse zu verbessern, durch unterschiedliche Vorleseorteihren Stadtteil näher kennenzulernen sowie mit Hilfe begleitenderpädagogischen Spielen die Konzentrationsfähigkeit zu stärken.Insgesamt drei Einrichtungen in Köln, Holweide, Weiden undEhrenfeld, mit 30 Teilnehmern werden durch die Kölner Autobauerabgedeckt.Das Lesen liegt dem Kölner Automobilhersteller sehr am Herzen.Neben neun weiteren "Lese"-Projekten unterstützt Ford bereits seit2016 die Aktion "Der Bundesweite Vorlesetag" mit jährlich 15Beschäftigten. Seit 2017 sammelt die Belegschaft Bücher für dieBücherbörse der Technischen Hochschule Köln.Ford stellt im Rahmen seines Community Involvement Programmsbereits seit Mai 2000 Beschäftigte für maximal 16 Stunden bezahlt vonihrer eigentlichen Tätigkeit frei, um sich gemeinnützig zuengagieren. Seitdem sind so dem Gemeinwohl mehr als 263.000 Stundenehrenamtlicher Arbeit zugutegekommen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln.Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis undAachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 MillionenFahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unterwww.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell