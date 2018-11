"Bücher sind ein wahres Heilmittel!" (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Baby und Familie und Stiftung Lesen veröffentlichen ab sofortgemeinsame Leselisten mit besonders empfehlenswerten Kinderbüchern/Zum Start geht es ums Kranksein und GesundwerdenOb Bronchitis oder Beinbruch - schon Kinder erfahren, was esheißt, krank zu sein. Gemeinsam mit der Stiftung Lesen hat dasFamilienmagazin Baby und Familie zehn besonders empfehlenswerteKinderbücher ausgewählt, die den Kleinen auf unterhaltsame Weise dieThemen Krankheit und Gesundheit näherbringen. Die Auswahl an Büchernin der aktuellen November-Ausgabe zeigt die große Bandbreite derMöglichkeiten, sich dem Thema Gesundheit mit Kindern bis zumKindergartenalter zu nähern: Es gibt Wimmelbilder, Reime,Sachinformationen, tierische Helden, spannende, lustige und ernsteGeschichten."Bücher sind ein wahres Heilmittel", sagt Tina Seibert von derStiftung Lesen. "Der spielerische Zugang in Bilderbüchern nimmtKindern etwas die Angst und heitert manche ernste Situation auf.Bücher sind ein tolles Mittel, um gemeinsam über schwierige Themen zusprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir der gesundheitsbewusstengroßen Leserschaft von Baby und Familie diese Botschaft nahebringenkönnen. Und vielleicht finden die Eltern in unserer Liste auch gleicheine passende Lektüre für den bundesweiten Vorlesetag am 16.November!"Chefredakteurin Stefanie Becker: "Mit unseren vierteljährlicherscheinenden Lese-Empfehlungslisten unterstützen wir junge Elternbei genau den Themenkomplexen, die sie und ihre Kinder am meistenbeschäftigen, nämlich Gesundheit, Ernährung, Großwerden undMiteinander. Mit diesen tollen Büchern können die Eltern ihre Kleinenauf spielerische und einfühlsame Weise an komplexe Themen heranführen- und dabei eine besonders schöne Zeit miteinander erleben!"Die aktuelle Liste "Vom Kranksein und Gesundwerden" findet manauch unter www.baby-und-familie.de/magazin und www.stiftunglesen.de.Die nächste Buchempfehlungsliste präsentiert Baby und Familie in derMärz-Ausgabe.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell