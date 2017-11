Buddhistische Glaubensgemeinschaft SGI fordert auf Vatikankonferenz die Abschaffung von Atomwaffen als moralischen Imperativ

Tokio (ots/PRNewswire) - Auf der Konferenz "Perspektiven für eineatomwaffenfreie Welt und integrale Abrüstung", die am 10. und 11.November im Vatikan in Rom stattfand, schloss sich Hiromasa Ikeda,Vize-Präsident der buddhistischen Glaubensgemeinschaft Soka GakkaiInternational (SGI), den anderen Konferenzteilnehmern an, die sichaus moralischen Gründen für ein weltweites Atomwaffenverbotaussprachen, und forderte verstärkte Aufklärungsarbeit zu diesemThema.Ikeda erklärte: "Atomwaffen sind aus der Perspektive menschlicherSicherheit gesehen gefährlich. Aus ethischer und moralischer Sichtsind sie falsch. Daher sind sie inakzeptabel, egal in wessen Händesie sich befinden. Da geopolitische Risiken eines Nuklearkonfliktsungeahnte Ausmaße annehmen können, ist es äußerst wichtig, alleMenschen darüber in Kenntnis zu setzen."Er betonte zudem, dass sich die Bildungsarbeit der SGI daraufkonzentriere, Möglichkeiten für Dialoge zu erschaffen. "Dies kann eingemeinsames Bewusstsein stärken, dass Atomwaffen - egal in wessenHänden - eine gefährliche und falsche Option sind, um die Dinge undMenschen zu schützen, die uns am Herzen liegen."Die SGI war eine von 13 kooperierenden Organisationen, die an dervon der neu eingerichteten Entwicklungsbehörde des Vatikansveranstalteten Konferenz beteiligt waren.Am 10. November wurden die Konferenzteilnehmer in einer Audienzvon seiner Heiligkeit Papst Franziskus empfangen. Er sprach von einer"Mentalität der Angst", die durch Atomwaffen geschürt werde, undsagte, "Waffen der Massenzerstörung, allen voran Atomwaffen, schaffennichts außer einem falschen Gefühl der Sicherheit. Sie können nichtals Grundlage für eine friedliche Koexistenz der Mitglieder derMenschheitsfamilie gelten. Die Grundlage sollte eher von einer Ethikder Solidarität geprägt sein."Mehrere Friedensnobelpreisträger sprachen auf der Konferenz,darunter auch Beatrice Fihn, Direktorin der Internationalen Kampagnezur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die 2017 denFriedensnobelpreis erhalten hat. Sie bedankte sich bei denGlaubensvertretern für ihre Unterstützung der historischen Annahmedes Atomwaffenverbotsvertrags im Juli dieses Jahres: "Dieser Vertragist nicht der letzte Schritt auf unserem Weg aus der nuklearenDunkelheit, aber es ist der Anfang vom Ende."Weitere Friedensnobelpreisträger, die auf der Konferenz sprachen,waren Muhammad ElBaradei, Jody Williams, Muhammad Yunus, MaireadMaguire und Adolfo Perez Esquivel. Außerdem sprachen hochrangigeVertreter der UN und des Internationalen Roten Kreuzes sowie MasakoWada von der Organisation Nihon Hidankyo, eine Überlebende desAtombombenabwurfs auf Nagasaki.Seine Eminenz Kardinal Peter K. A. Turkson, Präfekt derEntwicklungsbehörde, rief zum Abschluss der Konferenz dazu, auf denDialog fortzuführen und weitere Maßnahmen zu ergreifen: "Alles undalle sind miteinander verbunden. Gemeinsam können wir Nuklearwaffenin der Welt abschaffen, in die ganzheitliche Entwicklung des Menscheninvestieren und Frieden erschaffen."Weitere kooperierende Organisationen waren die italienischeBotschaft beim Heiligen Stuhl, die Deutsche Bischofskonferenz, dieJapanische Bischofskonferenz, das Interdisziplinäre Zentrum "Sciencesfor Peace" (CISP) der Universität von Pisa, die GeorgetownUniversity, das Kroc Institute for International Peace Studies an derKeough School of Global Affairs, Mazda Motor Europe GmbH, die NotreDame University, die Nuclear Threat Initiative, die PugwashConferences on Science and World Affairs, Senzatomica und die ItalianUnion of Scientists for Disarmament.Während der Konferenz wurde auch die Anti-Atomwaffen-Ausstellungvon Senzatomica, die vom Istituto Italiano Soka Gakkai erstelltwurde, gezeigt.Die Soka Gakkai International (SGI) ist eine buddhistischeGlaubensgemeinschaft mit weltweit 12 Millionen Mitgliedern. Sieengagiert sich seit 60 Jahren in der Bildungsarbeit für nukleareAbrüstung.Pressekontakt:Joan AndersonOffice of Public InformationSoka Gakkai InternationalTel: +81-80-5957-4711Fax: +81-3-5360-9885E-Mail: anderson[at]soka.jpOriginal-Content von: Soka Gakkai International, übermittelt durch news aktuell